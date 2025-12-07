El Ministerio de Defensa impulsa una reordenación de 95 millones de euros en Joaquín Costa (frente a Nuevos Ministerios) para concentrar sus oficinas en un complejo moderno con una pieza central de 26.000 metros.

El Gobierno lo confirma: así va a ser el ‘Pentágono español’, la torre de 18 plantas que se levantará en el centro de Madrid

El Ministerio de Defensa impulsa una reordenación de 95 millones de euros en Joaquín Costa (frente a Nuevos Ministerios) para concentrar sus oficinas en un complejo moderno con una pieza central de 26.000 metros.

El Ministerio de Defensa ha recibido luz verde institucional para levantar un ambicioso complejo en el centro de Madrid que ya se conoce popularmente como el ‘Pentágono español’. La operación, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 31 de julio con un presupuesto de 95 millones de euros, busca redefinir la presencia de Defensa en el Paseo de la Castellana, justo frente a Nuevos Ministerios (calle Joaquín Costa, número 6).

El proyecto tiene como objetivo dejar atrás la dispersión actual y concentrar en un único núcleo oficinas, servicios y áreas administrativas que hoy están repartidas en distintos edificios de Madrid.

El proyecto: una torre de 18 plantas y un patio de armas

El plan aprobado transforma un enclave con pasado (donde antes hubo un hipódromo y una colonia residencial) en un moderno centro operativo. El corazón del nuevo complejo será una gran torre central.

Pieza Central: Una torre de 18 plantas que se alzará como el rostro visible del conjunto.

Una que se alzará como el rostro visible del conjunto. Diseño: La torre estará acompañada por varios edificios de menor altura que formarán una U alrededor del Patio de Armas , diseñado para ceremonias y actos militares.

La torre estará acompañada por varios edificios de menor altura que formarán una alrededor del , diseñado para ceremonias y actos militares. Estructuras Conservadas: La Escuela Politécnica Superior del Ejército y sus talleres se mantendrán e integrarán en el nuevo diseño.

La magnitud de la obra

El proyecto abarca una parcela de 24.207 metros cuadrados y tendrá una superficie total construida de 56.000 metros cuadrados.

Presupuesto Desglosado Cifra (en millones de €) Construcción en Superficie Más de 71 millones Obra Subterránea 14,4 millones Urbanización y nueva calle 7 millones Demoliciones 0,75 millones TOTAL APROBADO 95 millones

Distribución del nuevo conjunto

La funcionalidad es el motor del proyecto, buscando reducir desplazamientos internos y modernizar las instalaciones. El conjunto final de 56.000 metros cuadrados se distribuirá de la siguiente manera:

Gran Torre Central (Oficinas): Casi 26.000 metros cuadrados, la pieza de mayor altura.

Casi cuadrados, la pieza de mayor altura. Otros Bloques de Oficinas: Dos bloques adicionales de 8.200 y 5.300 metros cuadrados.

Dos bloques adicionales de 8.200 y 5.300 metros cuadrados. Residencia Militar: 8.200 metros cuadrados.

8.200 metros cuadrados. Uso Educativo: 5.800 metros cuadrados.

5.800 metros cuadrados. Talleres: 4.700 metros cuadrados.

La torre central será la seña de identidad de este ‘Pentágono madrileño’, que pasará a formar parte del skyline central de Madrid y será el centro operativo de gran parte de la burocracia militar española.