La compañía ha ganado la subasta de fondos para construir 11 baterías BESS, sistemas de bombeo y almacenamiento industrial térmico en Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias, Andalucía y Valencia.

Iberdrola ha logrado una adjudicación de más de 170 millones de euros en ayudas de la primera convocatoria de fondos FEDER 2021-2027, destinadas a iniciativas innovadoras de almacenamiento energético. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido estos fondos que suponen un impulso decisivo a la estrategia de la compañía para la transición energética.

Las ayudas se distribuirán en seis comunidades autónomas y se enfocarán en tres tecnologías clave: baterías, bombeo y almacenamiento térmico industrial.

Inversión y distribución por tecnología

Tipo de Proyecto Inversión Cofinanciada (Millones de €) Destino/Unidades BESS (Baterías) 130 11 unidades Almacenamiento Térmico Industrial 22 3 proyectos Bombeo Hidroeléctrico 18 Ampliación Central Torrejón Total Más de 170 millones

Liderazgo en baterías y bombeo

Las baterías BESS (Battery Energy Storage System) son fundamentales para gestionar la intermitencia de la generación solar y eólica, al almacenar la energía eléctrica para su uso posterior en momentos de alta demanda o baja producción renovable.

Ubicación de las 11 BESS: Cuatro en Extremadura , tres en Galicia , dos en Castilla y León , una en Asturias y otra en Andalucía .

Cuatro en , tres en , dos en , una en y otra en . Hibridación: Cinco de estas baterías se hibridarán con tecnología fotovoltaica, y otras cinco con eólica. Una funcionará como sistema stand-alone (autónomo).

Cinco de estas baterías se con tecnología fotovoltaica, y otras cinco con eólica. Una funcionará como sistema stand-alone (autónomo). Potencia: Cada instalación contará con una potencia media de entre 35 y 40 MW.

En cuanto al almacenamiento por bombeo, la ayuda se destinará a ampliar la capacidad de la central de Torrejón (Cáceres), una de las formas más eficientes de almacenamiento a gran escala.

Apuesta por la industria y el liderazgo energético

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad total de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. Estos sistemas cubrirán las necesidades energéticas de los sectores de alimentos y bebidas, cerámica y conservero.

Iberdrola es líder en almacenamiento de energía, con 4,5 GW de potencia instalada a través de generación hidroeléctrica y de bombeo (incluyendo La Muela, Villarino y Támega). La compañía ya fue pionera en el desarrollo de baterías de ion litio hibridadas en España, como la instalada en Campo Arañuelo III (Extremadura) en 2021.

Actualmente, Iberdrola cuenta con seis baterías más en estado avanzado de construcción, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).