El magistrado Santiago Pedraz toma declaración a los testigos clave sobre el supuesto ofrecimiento de pactos al excomisario y el intento de desacreditar a la jueza del ‘caso David Sánchez’.

MADRID. — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, toma declaración este miércoles en calidad de testigos al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Joaquín Parra. Las comparecencias se enmarcan en el bautizado como ‘caso Leire’, que investiga una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar procedimientos judiciales con un alto impacto político para el PSOE o el Gobierno de la Nación.

En esta causa penal figuran ya como investigados la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Las declaraciones de hoy buscan esclarecer el alcance de las maniobras de captación de información confidencial y los supuestos ofrecimientos de favores institucionales.

La supuesta oferta de un pacto a Villarejo a espaldas de la Fiscalía

El primero en comparecer ante el magistrado es el letrado del excomisario José Manuel Villarejo. El juez Pedraz centra el interrogatorio en el supuesto pacto que, según los indicios recabados por los investigadores, Leire Díez habría ofrecido al expolicía. El objetivo de la trama era obtener archivos sensibles sobre jueces, fiscales, miembros del Gobierno de Mariano Rajoy o el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tal y como se desprende de la documentación incautada a la exmilitante.

El abogado de Villarejo ya detalló ante la Guardia Civil que Díez le prometió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para su cliente, aunque matizó que el fiscal del caso se negó en rotundo a explorar esa vía.

En el epicentro de las sospechas se encuentra un mensaje enviado por Díez al letrado en febrero de 2025 en el que aseguraba: «Te cuento. Te va a recibir el FGE (Fiscal General del Estado). Ahora te digo lo que me ha dicho». No obstante, el abogado confesó a los agentes que nunca llegó a solicitar dicha reunión al considerar los movimientos de la exmilitante socialista como «muy poco creíbles y muy fantasiosos».

Un «piso franco» del PSOE y la maniobra contra la jueza de Badajoz

El segundo testimonio de la jornada corresponde a Joaquín Parra, empresario y expresidente del Club Deportivo Badajoz entre 2019 y 2021, quien cumple condena por un fraude de hidrocarburos. La declaración de Parra es considerada clave, ya que ante la Guardia Civil destapó que Leire Díez le ofreció presunta ayuda en sus problemas judiciales a cambio de información o contactos que sirvieran para atacar la reputación de Beatriz Biedma, la magistrada de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según el relato que Parra ofreció a los investigadores el pasado 28 de mayo, él mismo llegó a poner en contacto a Díez con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada (expulsado de la carrera judicial). Los tres mantuvieron un encuentro en un inmueble de Madrid que la propia exmilitante definió explícitamente como un «piso franco del PSOE para la celebración de reuniones». El magistrado Pedraz busca ahora contrastar la veracidad de estos encuentros y el grado de implicación de los mandos políticos investigados en la causa.