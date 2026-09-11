Del viernes 11 al viernes 18 de septiembre de 2026, Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Netflix y Disney Plus renuevan catálogo con títulos que pueden servir de plan doméstico para los ceutíes.

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Recogemos los estrenos destacados según las listas facilitadas por las propias plataformas; en cada caso se indica la fecha de estreno original y la valoración que figura en el listado.

Movistar Plus+

La plataforma incorpora tanto clásicos como propuestas recientes de género.

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El padrino (estreno 1972-03-14, valoración 8.686): Don Vito Corleone, patriarca de una de las cinco familias de la Cosa Nostra en Nueva York durante la década de 1940.

(estreno 1972-03-14, valoración 8.686): Don Vito Corleone, patriarca de una de las cinco familias de la Cosa Nostra en Nueva York durante la década de 1940. Posesión infernal: En llamas (estreno 2026-07-07, valoración 7.7): Tras la muerte de su marido, una mujer busca consuelo en la casa familiar, hasta que los encuentros empiezan a derivar en una reunión “salida del infierno”.

(estreno 2026-07-07, valoración 7.7): Tras la muerte de su marido, una mujer busca consuelo en la casa familiar, hasta que los encuentros empiezan a derivar en una reunión “salida del infierno”. Pillion (estreno 2025-11-28, valoración 6.4): Colin, introvertido, se queda prendado de Ray, líder carismático de una banda de moteros.

Amazon Prime Video

En Prime Video aparecen desde cine histórico hasta aventuras y acción.

Regreso al futuro (estreno 1985-07-03, valoración 8.329): Marty McFly llega a 1955 tras un error durante un viaje en el tiempo ideado por Doc.

(estreno 1985-07-03, valoración 8.329): Marty McFly llega a 1955 tras un error durante un viaje en el tiempo ideado por Doc. El lobo de Wall Street (estreno 2013-12-25, valoración 8): Película basada en hechos reales sobre Jordan Belfort y su trayectoria en el mundo del corredor de bolsa.

(estreno 2013-12-25, valoración 8): Película basada en hechos reales sobre Jordan Belfort y su trayectoria en el mundo del corredor de bolsa. La momia (estreno 2017-06-06, valoración 5.522): En el presente, una princesa despierta y trae consigo una maldición que se intensifica con el paso de los años.

Netflix

Netflix incluye esta semana títulos variados que abarcan romance, western de supervivencia y acción. Las fichas mantienen las valoraciones indicadas por la plataforma.

Crepúsculo (estreno 2008-11-20, valoración 6.274): Bella Swan se instala en Forks y su vida cambia cuando conoce en el instituto al mist… (según el texto facilitado).

(estreno 2008-11-20, valoración 6.274): Bella Swan se instala en Forks y su vida cambia cuando conoce en el instituto al mist… (según el texto facilitado). El renacido (estreno 2015-12-25, valoración 7.541): Hugh Glass sobrevive tras una brutal agresión y una traición en una cruzada por mantenerse con vida.

(estreno 2015-12-25, valoración 7.541): Hugh Glass sobrevive tras una brutal agresión y una traición en una cruzada por mantenerse con vida. Kill Bill: Volumen 2 (estreno 2004-04-16, valoración 7.873): “Mamba Negra” continúa su venganza tras los acontecimientos del día de su boda.

Disney Plus

La oferta combina cine familiar y títulos del universo Marvel.

Capitana Marvel (estreno 2019-03-06, valoración 6.772): Carol Danvers se convierte en uno de los héroes más poderosos mientras la Tierra queda atrapada en una guerra galáctica.

(estreno 2019-03-06, valoración 6.772): Carol Danvers se convierte en uno de los héroes más poderosos mientras la Tierra queda atrapada en una guerra galáctica. Alvin y las ardillas (estreno 2007-12-13, valoración 5.841): Dave Seville encuentra a tres ardillas que cantan, y su rutina cambia a partir de ese momento.

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