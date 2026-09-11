El actor acudió al programa presentado por David Broncano junto a la actriz Victoria Luengo para promocionar la película ‘El ser querido’ y aprovechó la ocasión para respaldar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en la frontera sur

El actor Javier Bardem asistió este jueves por primera vez a ‘La Revuelta’ acompañado por la actriz Victoria Luengo. La presencia de ambos intérpretes en el espacio presentado por David Broncano estuvo motivada por el estreno de su nuevo largometraje, titulado ‘El ser querido’, cuya llegada a las salas de cine está fijada para este viernes 11 de septiembre.

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Al inicio de la velada, Victoria Luengo mostró al público y al conductor del formato el obsequio que habían llevado para la ocasión: un peluche con forma de caballa. La actriz justificó el sentido del regalo explicando que respondía a una exigencia del rodaje. Según detalló Luengo, durante una secuencia de la película estuvo comiendo sopa de este pescado durante cinco jornadas, llegando a ingerir más de una veintena de platos por indicación de Bardem, por lo que el objeto servía como homenaje a dicha escena.

Mensaje sobre la situación migratoria en Ceuta y la frontera sur

A partir de la entrega del peluche, David Broncano vinculó el término «caballa» con el gentilicio popular de los habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta. El presentador envió un saludo a la población ceutí señalando que la zona se encuentra atravesando un periodo complejo debido a la crisis migratoria.

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A continuación, Javier Bardem intervino para pronunciarse de forma directa sobre la situación en la frontera sur. El intérprete expresó su respaldo a los colectivos que trabajan en la defensa de las personas migrantes:

«A mí me gustaría mandar un abrazo y mi apoyo a una organización que trabaja por los derechos humanos de la gente migrante en la frontera sur, que está trabajando y haciendo cosas maravillosas en el tema del cuidado de los inmigrantes en Ceuta también».

La manifestación del actor en el plató de ‘La Revuelta’ fue recibida con los aplausos del público asistente.