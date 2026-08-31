El tenista español regresa a las pistas tras cuatro meses de inactividad por una lesión de muñeca y inicia su andadura en Nueva York frente al tenista ruso en la primera ronda del torneo

Uno de los momentos más esperados por los aficionados al tenis está a punto de producirse. Tras aproximadamente cuatro meses de ausencia en la competición oficial, Carlos Alcaraz vuelve a la pista con motivo del presente US Open 2026. El jugador murciano reaparecerá para hacer gala de su juego frente al ruso Roman Safiullin, quien se presenta como su primer gran escollo en la ronda inaugural del cuadro principal.

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Cuatro meses de inactividad tras una lesión de muñeca

El tenista español se mantenía apartado de la red desde el pasado mes de abril debido a una inoportuna lesión de muñeca que le impedía rendir a su máximo nivel en cada encuentro. Esta dolencia física obligó al murciano a perderse algunas de las citas más destacadas del calendario tenístico de la temporada. Pese al periodo alejado del circuito, Alcaraz afronta este esperado retorno con la máxima predisposición para darlo todo en el torneo neoyorquino.

Un cruce exigente ante un rival incómodo

A pesar de las ganas por reaparecer, la primera toma de contacto oficial no estará exenta de dificultades para el español. La pérdida de ritmo provocada por este lapso de inactividad, sumada a las cualidades sobre la pista de Roman Safiullin, conforma un escenario en el que el inicio podría resultar agridulce. El estilo del deportista ruso ya le ha causado complicaciones a Alcaraz en enfrentamientos precedentes, por lo que el choque exigirá máxima concentración desde los primeros intercambios.

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Horario y dónde ver por televisión el Alcaraz – Safiullin

El partido de primera ronda del US Open 2026 entre Carlos Alcaraz y Roman Safiullin se disputará el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 19:30 en horario peninsular español. El encuentro está programado en el segundo turno del Estadio Arthur Ashe de Nueva York. En España, los aficionados al tenis podrán seguir el choque en directo por televisión y vía online a través de las plataformas de Movistar+ y Tennis TV.