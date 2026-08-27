AVISO PRE-SORTEO: Se informa que hoy, jueves 27 de agosto de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. En el momento de la publicación de este aviso todavía no se han publicado ni facilitado los números ganadores correspondientes a este sorteo. La información definitiva será publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) una vez finalizada la extracción y completados los procesos oficiales de verificación.

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Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrá comprobar, con carácter oficial, la siguiente información relativa a la Bonoloto:

La combinación ganadora compuesta por seis números principales.

El número complementario asociado a la combinación principal.

El número de reintegro correspondiente.

La determinación de las categorías de premio: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la categoría de reintegro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del juego será reflejada conforme a la normativa y al procedimiento técnico establecido por el operador público. En el sorteo de Bonoloto será determinada una combinación principal formada por seis números, y adicionalmente será obtenido un número complementario y un número de reintegro. La asignación de premios será realizada por categorías, que abarcarán desde la primera hasta la quinta, además de la categoría correspondiente al reintegro. Las apuestas se categorizarán y se validarán conforme a las reglas oficiales, incluyéndose en el proceso las comunicaciones y certificaciones que resulten precisas para la liquidación de los premios.

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Horario y seguimiento oficial

La extracción se prevé para las 21:30 horas del mismo jueves 27 de agosto de 2026. La información oficial sobre el desarrollo del sorteo y los resultados será difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales institucionales. Se recomienda que la consulta de los números y la confirmación de premios se realice únicamente a través de las fuentes oficiales habilitadas, entre las que se incluye la web del juego Bonoloto:

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados, la verificación de los billetes y apuestas será realizada conforme a los procedimientos establecidos por el operador y por los puntos de venta autorizados. Se indicará de manera oficial la forma de presentación y cobro de los premios, así como los plazos y la documentación requerida para su reclamación. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).