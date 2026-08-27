Se comunica que el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) programado para el jueves 27 de agosto de 2026 se celebra hoy y que, en el momento de esta publicación, no han sido publicados ni difundidos los números ganadores. La extracción será realizada a lo largo del día por la entidad responsable y los resultados oficiales serán comunicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales autorizados.

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Con posterioridad a la celebración del sorteo, podrá ser comprobada la siguiente información relativa a los boletos emitidos:

La combinación ganadora formada por el número de cinco cifras y la serie adjudicada.

En su caso, la determinación de complementario y reintegro en las modalidades que procedan.

La verificación de las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados o especiales que sean objeto de extracción en la jornada.

La confirmación de validez de los boletos, la fecha de emisión y la correspondencia entre el número impreso y el resultado oficial.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de extracción para la referencia especificada se basa en la asignación de un número compuesto por cinco cifras acompañado de una serie identificativa. Se dispone que el premio principal y las categorías secundarias sean determinados por la coincidencia entre el número impreso en el boleto y la combinación extraída. Para las distintas modalidades diarias del Cupón y los juegos vinculados se aplicarán las reglas de adjudicación establecidas por la entidad organizadora.

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Se informa que los boletos son identificados por número y serie y que los derechos y limitaciones asociados a cada modalidad se encuentran regulados en las bases publicadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). No se ofrecen en este aviso cuantías ni probabilidades concretas; dichas condiciones son las que figuran en la normativa y en la documentación oficial facilitada por el operador del juego.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del número premiado y de la serie será realizada a lo largo del día, según el calendario y el procedimiento interno de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El seguimiento y la publicación de los resultados serán efectuados por la propia organización en sus canales oficiales. Para la consulta oficial se ofrecerá acceso en línea a través del portal autorizado:

Se recomienda que cualquier contraste de información se efectúe con la fuente oficial citada, a fin de evitar discrepancias con datos preliminares o comunicaciones no verificadas.

Verificación de los premios

Los premios deberán ser verificados conforme a las instrucciones y los plazos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus condiciones oficiales. La comprobación podrá realizarse en los puntos de venta autorizados, en las oficinas habilitadas por la organización y mediante los canales electrónicos señalados por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).