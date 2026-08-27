Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la edición correspondiente al jueves 27 de agosto de 2026 del sorteo EuroDreams. La combinación ganadora que se detalla a continuación ha sido extraída de la comunicación oficial emitida por el organismo gestor. Se hace constar que la presente información se publica en ejercicio de difusión informativa de resultados administrativos.

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Combinación ganadora: 06, 12, 29, 30, 35, 38 — Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se informa que la combinación indicada corresponde al sorteo EuroDreams celebrado el jueves 27 de agosto de 2026. Las categorías de premio y el escrutinio se establecen conforme a las bases reguladoras del juego publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las cuantías correspondientes a cada categoría se aplican según la normativa vigente y según la condición de apuesta realizada por el participante.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega mediante la selección de 6 números entre el 1 y el 40 más un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 € por boleto. El primer premio está constituido por una renta de 20.000 euros al mes durante 30 años, conforme a las condiciones oficiales del juego.

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Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo para efectuar la reclamación y el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se advertirá que las cantidades sujetas a retención o tributación se determinarán de acuerdo con la normativa fiscal aplicable; se recuerda la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria, conforme a la legislación vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su celebración es periódica, con sorteos los lunes y jueves. Se puntualiza que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), realizan sorteos y servicios distintos, cuyas condiciones y periodicidad son independientes de EuroDreams.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación directa de la información en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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