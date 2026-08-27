Aviso previo al sorteo

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Se informa que el sorteo de La Primitiva se celebra hoy, jueves 27 de agosto de 2026, bajo la gestión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el momento de publicación de este aviso no se disponen todavía de los números ganadores ni de la relación oficial de acertantes. Se recuerda que, hasta la formalización de los resultados por parte del operador, cualquier dato relativo a combinaciones y premios deberá considerarse provisional.

Se indica que, una vez finalizado el acto público de extracción, podrán comprobarse los siguientes elementos: la combinación ganadora compuesta por seis números, el número complementario y el reintegro correspondiente; así como la modalidad Joker, que se ofrece de forma independiente y cuyas cifras se comunican separadamente de la combinación principal. Además, se precisará la información sobre categorías de premios y posibles acertantes de segunda categoría vinculados al complementario.

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Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que La Primitiva se desarrolla mediante la extracción de seis números que conforman la combinación principal. Adicionalmente, se extrae un número complementario que influye en la determinación de algunas categorías de premio y un reintegro que sirve para la identificación de devoluciones parciales. La opción Joker se gestiona como apuesta independiente y sus números son asignados y verificados de forma separada a la combinación principal.

Se especifica que las distintas modalidades de apuesta (apuesta sencilla, múltiple, combinada o abono, entre otras modalidades previstas por el operador) serán tratadas conforme a las normas y condiciones publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La asignación de premios y la comprobación de aciertos se realizarán atendiendo estrictamente a los criterios oficiales establecidos para cada categoría y modalidad.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción está programado para desarrollarse a las 21:30 hora peninsular. La transmisión y publicación de los resultados será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales oficiales. Se recomienda el seguimiento de la información oficial a través del portal habilitado para La Primitiva: https://www.loteriasyapuestas.es/es/la-primitiva. Asimismo, la constancia formal de los números extraídos y de la relación de premios quedará reflejada en los comunicados que emita el operador al término del sorteo.

Verificación de los premios

Los boletos y apuestas susceptibles de premio deberán ser presentados y verificados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para su cobro y gestión administrativa. Se procederá a la validación de los aciertos conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).