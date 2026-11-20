Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 20 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
Lee tambien: Cuponazo de la ONCE hoy, 20 de noviembre: número premiado
Combinación ganadora del EuroJackpot
1528293435
Soles: 0509
Números: 15, 28, 29, 34, 35. Soles: 5, 9.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|10.000.000,00 €
|0 / 1
|5 + 1
|579.803,80 €
|0 / 3
|5
|163.491,20 €
|0 / 6
|4 + 2
|4.903,20 €
|0 / 33
|4 + 1
|351,70 €
|30 / 575
|3 + 2
|131,50 €
|66 / 1.748
|4
|131,50 €
|46 / 1.174
|2 + 2
|20,00 €
|895 / 26.232
|3 + 1
|20,00 €
|1.123 / 28.362
|3
|18,90 €
|2.420 / 57.529
|1 + 2
|10,00 €
|4.794 / 135.656
|2 + 1
|9,20 €
|17.544 / 444.930
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el martes 24 de noviembre, con un bote de 10.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
Lee tambien: Euromillones hoy, viernes 20 de noviembre: combinación ganadora
Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
Más sorteos: todos los resultados de loterías.