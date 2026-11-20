Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 20 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.

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Combinación ganadora del EuroJackpot

1528293435

Soles: 0509

Números: 15, 28, 29, 34, 35. Soles: 5, 9.

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Premios del sorteo

Aciertos Premio Acertantes (España / Europa) 5 + 2 10.000.000,00 € 0 / 1 5 + 1 579.803,80 € 0 / 3 5 163.491,20 € 0 / 6 4 + 2 4.903,20 € 0 / 33 4 + 1 351,70 € 30 / 575 3 + 2 131,50 € 66 / 1.748 4 131,50 € 46 / 1.174 2 + 2 20,00 € 895 / 26.232 3 + 1 20,00 € 1.123 / 28.362 3 18,90 € 2.420 / 57.529 1 + 2 10,00 € 4.794 / 135.656 2 + 1 9,20 € 17.544 / 444.930

Próximo sorteo

El próximo EuroJackpot se celebra el martes 24 de noviembre, con un bote de 10.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.

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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.

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