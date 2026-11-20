VOX Ceuta ha manifestado su preocupación por las «listas de espera interminables» en el ámbito sanitario de la ciudad autónoma, sugiriendo que el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) intenta «maquillar» la situación.

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El partido afirma que algunos españoles «mueren esperando por una cita o una operación» y responsabiliza al gobierno de Sánchez por el deterioro de la Sanidad Pública. VOX Ceuta considera el próximo 29 de noviembre como una oportunidad de cambio.

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