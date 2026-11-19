Actualización 23:30: SELAE ha publicado el escrutinio con los premios por categoría.

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La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 22 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 18 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 17 y el 19 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 22

Los 14 signos: 1, 1, 2, X, X, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Pleno al 15: 2-M.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Bosnia Herzegovina-Rumanía 2-1 1 2 Ucrania-Georgia 1-0 1 3 Gales-Portugal 2-3 2 4 Hungría-Irlanda Del Norte 1-1 X 5 Polonia-Suecia 1-1 X 6 República De Irlanda-Kosovo 3-0 1 7 Real Madrid-Inter De Milán (femenino) 3-1 1 8 Hacken-Manchester City (femenino) 0-2 2 9 Chelsea-Psg (femenino) 1-0 1 10 Juventus-Leuven (femenino) 2-0 1 11 Austria De Viena-Bayern De Múnich (femenino) 0-4 2 12 Arsenal-Ol Lyonnes (femenino) 0-2 2 13 Barcelona-Servette (femenino) 6-0 1 14 Benfica-Roma (femenino) 2-3 2 15 Pleno al 15 · Dinamarca-Noruega 2-3 2-M

Premios de la jornada 22

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 14 3.331,61 € 1ª (14 Aciertos) 267 372,67 € 2ª (13 Aciertos) 4.832 9,65 € 3ª (12 Aciertos) 30.425 3,07 € 4ª (11 Aciertos) 90.814 0,00 € 5ª (10 Aciertos) 155.685 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 22 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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