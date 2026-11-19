Actualización 23:30: SELAE ha publicado el escrutinio con los premios por categoría.
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La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 22 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 18 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 17 y el 19 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 22
Los 14 signos: 1, 1, 2, X, X, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Pleno al 15: 2-M.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Bosnia Herzegovina-Rumanía
|2-1
|1
|2
|Ucrania-Georgia
|1-0
|1
|3
|Gales-Portugal
|2-3
|2
|4
|Hungría-Irlanda Del Norte
|1-1
|X
|5
|Polonia-Suecia
|1-1
|X
|6
|República De Irlanda-Kosovo
|3-0
|1
|7
|Real Madrid-Inter De Milán (femenino)
|3-1
|1
|8
|Hacken-Manchester City (femenino)
|0-2
|2
|9
|Chelsea-Psg (femenino)
|1-0
|1
|10
|Juventus-Leuven (femenino)
|2-0
|1
|11
|Austria De Viena-Bayern De Múnich (femenino)
|0-4
|2
|12
|Arsenal-Ol Lyonnes (femenino)
|0-2
|2
|13
|Barcelona-Servette (femenino)
|6-0
|1
|14
|Benfica-Roma (femenino)
|2-3
|2
|15
|Pleno al 15 · Dinamarca-Noruega
|2-3
|2-M
Premios de la jornada 22
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|14
|3.331,61 €
|1ª (14 Aciertos)
|267
|372,67 €
|2ª (13 Aciertos)
|4.832
|9,65 €
|3ª (12 Aciertos)
|30.425
|3,07 €
|4ª (11 Aciertos)
|90.814
|0,00 €
|5ª (10 Aciertos)
|155.685
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 22 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.