El Athletic Club – Espanyol se juega el viernes 20 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Athletic Club – Espanyol

Athletic Club – Espanyol Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El Athletic Club recibe al Espanyol en la jornada 13 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 7ª posición con 16 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, el Athletic ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Espanyol ocupa el 13º lugar con 12 puntos en 12 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 14 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Espanyol ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Athletic Club: 7º con 16 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-E)

Espanyol: 13º con 12 puntos en 12 partidos (13 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-D-D-E)

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