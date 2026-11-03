Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, martes 3 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.

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Combinación ganadora del EuroJackpot

0205123243

Soles: 0103

Números: 2, 5, 12, 32, 43. Soles: 1, 3.

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Premios del sorteo

Aciertos Premio Acertantes (España / Europa) 5 + 2 Bote 0 / 0 5 + 1 1.509.389,70 € 0 / 1 5 851.225,50 € 0 / 1 4 + 2 4.129,60 € 0 / 34 4 + 1 331,10 € 22 / 530 3 + 2 169,30 € 51 / 1.140 4 112,10 € 48 / 1.252 2 + 2 26,70 € 705 / 16.758 3 + 1 19,70 € 893 / 25.266 3 16,70 € 2.123 / 56.523 1 + 2 13,50 € 3.734 / 87.365 2 + 1 9,80 € 13.517 / 362.812

Próximo sorteo

El próximo EuroJackpot se celebra el viernes 6 de noviembre, con un bote de 44.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.

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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.

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