Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, martes 3 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
0205123243
Soles: 0103
Números: 2, 5, 12, 32, 43. Soles: 1, 3.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|Bote
|0 / 0
|5 + 1
|1.509.389,70 €
|0 / 1
|5
|851.225,50 €
|0 / 1
|4 + 2
|4.129,60 €
|0 / 34
|4 + 1
|331,10 €
|22 / 530
|3 + 2
|169,30 €
|51 / 1.140
|4
|112,10 €
|48 / 1.252
|2 + 2
|26,70 €
|705 / 16.758
|3 + 1
|19,70 €
|893 / 25.266
|3
|16,70 €
|2.123 / 56.523
|1 + 2
|13,50 €
|3.734 / 87.365
|2 + 1
|9,80 €
|13.517 / 362.812
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el viernes 6 de noviembre, con un bote de 44.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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