El líder de VOX, Santiago Abascal, ha confirmado su participación en el programa de televisión La Revuelta, emitido por La 1. La entrevista está programada para el 9 de noviembre, aunque aún no se ha confirmado si se grabará ese mismo día o en una fecha anterior.

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La participación de Abascal en el programa se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera entrevistado en el mismo espacio. La aparición de Sánchez logró una audiencia media de 4.387.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión de entretenimiento más vista del año y la más vista en la historia de La Revuelta, con un 33,9% de cuota de pantalla.

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Abascal critica la entrevista a Sánchez

Santiago Abascal ha sido uno de los más críticos con la entrevista de Pedro Sánchez en La Revuelta. Durante un mitin de Vox en Mahón, Menorca, Abascal calificó la entrevista como un «masaje» y criticó al presidente por hacer «chistecitos» durante su aparición en el programa, que tiene una marcada tendencia al humor.

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Abascal expresó su descontento con la actuación de Sánchez, afirmando que el presidente se mostró «haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles».

La Revuelta como plataforma política

La Revuelta ha invitado a los cuatro principales candidatos para las Elecciones Generales del 29 de noviembre, ofreciendo una plataforma significativa para que los políticos den a conocer sus programas y opiniones en un intento de captar el voto. La aceptación de Abascal para participar en el programa se enmarca en esta estrategia de visibilidad mediática.

Con la participación de Abascal, el programa continúa su serie de entrevistas a figuras políticas destacadas, proporcionando a los espectadores la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos en un formato que combina el entretenimiento con la política.