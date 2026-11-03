Un maquinista de un tren de mercancías de Renfe ha sido trasladado al hospital tras una colisión en Martorell (Barcelona) este martes por la tarde. Tres vagones a la deriva, procedentes de una instalación privada conectada a la red ferroviaria, encallaron contra la locomotora del trabajador alrededor de las 15.20 horas. A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor ya ha sido dado de alta y se encuentra “bien”, según fuentes de la empresa operadora.

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¿Qué ha ocurrido con los vagones sueltos?

Los tres vagones escaparon de una instalación vinculada a la multinacional Cargill, ubicada en Martorell, y terminaron colisionando con la cabina de una locomotora estacionada en la vía REFIG. Las vías en las que ocurrió el suceso pertenecen a una vía privada conectada al sistema ferroviario general administrado por Adif. A raíz del incidente, los vagones descarrilaron, pero no se reportaron más daños personales ni materiales graves.

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Efectos sobre el servicio y estado del maquinista

El suceso no afectó al servicio de Rodalies, ya que ocurrió en una vía privada unida a la red ferroviaria general, según ha explicado Adif. El maquinista fue hospitalizado siguiendo el protocolo habitual tras este tipo de incidentes, aunque pronto fue dado de alta. Fuentes de Renfe han confirmado que “se encuentra bien”.

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Normativa aplicable y seguridad en los ferrocarriles en España

En España, la circulación de trenes y el transporte ferroviario están regulados por el Reglamento de Circulación Ferroviaria, mediante el Real Decreto 664/2015, modificado en 2023, que define las normas de seguridad aplicables a la Red Ferroviaria de Interés General. Este reglamento obliga tanto a administradores de infraestructura como a empresas operadoras a garantizar que el material rodante esté homologado, que la composición del tren, señalización, frenado y estacionamiento cumplan criterios de seguridad. La responsabilidad recae sobre la empresa ferroviaria, salvo en ámbitos específicos de la infraestructura. La norma también contempla cómo deben actuar en casos de accidentes o incidentes técnicas que impliquen vehículos en movimiento, incluyendo descarrilamientos y colisiones.

En instalaciones privadas con conexión al sistema ferroviario general, cuando ocurra un escape de vagones o material rodante, corresponde adoptar protocolos establecidos, coordinar con Adif y Renfe, y asegurar una inmovilización correcta de los vehículos. Normativas como la del Libro de Seguridad Ferroviaria de Adif establecen medidas estrictas en materias como inmovilización de material rodante, estacionamiento, señalización y frenado, con especial atención cuando se trata de mercancías peligrosas o cargas pesadas.