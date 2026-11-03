En los últimos dos días, nueve vuelos europeos han sido objeto de falsas amenazas de bomba, lo que ha provocado aterrizajes de emergencia y la activación de dispositivos de seguridad en varios aeropuertos. Entre los vuelos afectados se encuentra uno que cubría la ruta de Manchester a Murcia, en el que no se encontró ningún artefacto explosivo.

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El incidente comenzó el lunes a las 9:10 de la mañana cuando un avión de la aerolínea húngara de bajo coste Wizz aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Budapest. Las autoridades habían informado a la tripulación de una amenaza de bomba recibida por correo electrónico. El vuelo, que se dirigía de Londres Luton a Sofía, fue evacuado y examinado por las fuerzas de seguridad búlgaras, sin encontrar indicios de explosivos.

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Amenazas de bomba en vuelos europeos

La situación se intensificó el martes cuando un avión de la aerolínea escandinava SAS, que volaba de Copenhague a Varsovia, aterrizó de emergencia a las 9:28 en el aeropuerto de Varsovia. Según un pasajero, el capitán informó a los ocupantes de una llamada telefónica que alertaba de una bomba a bordo. El aeropuerto fue parcialmente cerrado mientras se investigaba la amenaza, pero nuevamente no se encontró nada.

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El cierre del aeropuerto de Varsovia afectó a otro vuelo, esta vez de la aerolínea polaca LOT, que cubría la ruta desde Heathrow en Londres a Varsovia. A las 10:01, el avión tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Varsovia-Modlin tras recibir otra amenaza de bomba.

Reacciones y medidas de seguridad

La serie de amenazas continuó afectando a otros vuelos, incluyendo rutas como Bérgamo-Sofía, Lisboa-Roma, Manchester-Murcia, Lisboa-Sofía, Dublín-Sofía y Dublín-Roma, todos operados por la aerolínea irlandesa Ryanair. En todos los casos, las amenazas resultaron ser falsas.

Las autoridades de aviación civil han estado en alerta máxima debido a la cascada de amenazas, que han generado preocupación y caos en los aeropuertos afectados. A pesar de la gravedad de las amenazas, no se han encontrado explosivos en ninguno de los aviones inspeccionados.