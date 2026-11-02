La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 18 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 1 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 18

Los 14 signos: 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, X, 2, X, X, 1, 2, 1. Pleno al 15: 2-1.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Levante-At. Madrid 0-2 2 2 Rayo Vallecano-Celta 3-0 1 3 Betis-Málaga 2-1 1 4 Barcelona-Alavés 6-1 1 5 Getafe-Sevilla 3-1 1 6 Racing Santander-Real Madrid 0-3 2 7 Elche-Valencia 0-1 2 8 Eibar-Almería 1-1 X 9 Eldense-Granada 0-2 2 10 Burgos-Castellón 1-1 X 11 Alavés-Real Sociedad (femenino) 1-1 X 12 Madrid Cff-Deportivo (femenino) 2-1 1 13 Sevilla-Real Madrid (femenino) 1-3 2 14 Tenerife-Athletic Club (femenino) 2-0 1 15 Pleno al 15 · Athletic Club-Real Sociedad 2-1 2-1

Premios de la jornada 18

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 26 83.350,51 € 1ª (14 Aciertos) 96 5.979,25 € 2ª (13 Aciertos) 1.867 144,12 € 3ª (12 Aciertos) 16.798 16,02 € 4ª (11 Aciertos) 91.671 2,94 € 5ª (10 Aciertos) 321.020 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 18 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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