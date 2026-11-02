La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 18 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 1 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 18
Los 14 signos: 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, X, 2, X, X, 1, 2, 1. Pleno al 15: 2-1.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Levante-At. Madrid
|0-2
|2
|2
|Rayo Vallecano-Celta
|3-0
|1
|3
|Betis-Málaga
|2-1
|1
|4
|Barcelona-Alavés
|6-1
|1
|5
|Getafe-Sevilla
|3-1
|1
|6
|Racing Santander-Real Madrid
|0-3
|2
|7
|Elche-Valencia
|0-1
|2
|8
|Eibar-Almería
|1-1
|X
|9
|Eldense-Granada
|0-2
|2
|10
|Burgos-Castellón
|1-1
|X
|11
|Alavés-Real Sociedad (femenino)
|1-1
|X
|12
|Madrid Cff-Deportivo (femenino)
|2-1
|1
|13
|Sevilla-Real Madrid (femenino)
|1-3
|2
|14
|Tenerife-Athletic Club (femenino)
|2-0
|1
|15
|Pleno al 15 · Athletic Club-Real Sociedad
|2-1
|2-1
Premios de la jornada 18
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|26
|83.350,51 €
|1ª (14 Aciertos)
|96
|5.979,25 €
|2ª (13 Aciertos)
|1.867
|144,12 €
|3ª (12 Aciertos)
|16.798
|16,02 €
|4ª (11 Aciertos)
|91.671
|2,94 €
|5ª (10 Aciertos)
|321.020
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 18 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.