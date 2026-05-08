El Eurojackpot celebra este viernes 8 de mayo de 2026 un nuevo sorteo con un bote destacado para los jugadores europeos. Este juego, comercializado en España por la ONCE, permite optar a grandes premios mediante una combinación de números principales y soles.

El sorteo de Eurojackpot de este viernes está previsto a las 20:00 horas, y JuegosONCE indica un próximo bote de 76.000.000 euros para la jornada del 8 de mayo.

Resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

La combinación ganadora del Eurojackpot del viernes 8 de mayo de 2026 es:

Números: X, X, X, X y X

Soles: X y X

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Cómo se juega al Eurojackpot

Para participar en Eurojackpot hay que elegir cinco números principales y dos soles. El premio mayor se obtiene al acertar toda la combinación ganadora, aunque también existen categorías inferiores para quienes acierten parte de los números y soles.

Eurojackpot se juega en varios países europeos, lo que permite que los botes puedan alcanzar cifras muy elevadas cuando no hay acertantes de primera categoría.

Premios del Eurojackpot

El premio principal del Eurojackpot se reparte entre los boletos que acierten los cinco números y los dos soles. Si no hay acertantes de la máxima categoría, el bote puede acumularse para el siguiente sorteo.

Además, existen premios secundarios para combinaciones parciales, lo que permite ganar aunque no se acierte la combinación completa.

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Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado del Eurojackpot debe comprobarse siempre en los canales oficiales de JuegosONCE. También puede verificarse en puntos de venta autorizados. La lista oficial de premios es la única válida para cobrar los importes correspondientes.

Próximo sorteo del Eurojackpot

Después del sorteo de este viernes, Eurojackpot continuará con su calendario habitual de sorteos europeos. Los jugadores podrán validar sus apuestas en los canales autorizados de la ONCE.