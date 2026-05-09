Este sábado, 9 de mayo de 2026, el tiempo en España viene marcado por la inestabilidad: la lluvia es la nota dominante en buena parte del país y los cielos suelen permanecer muy nubosos o cubiertos. De acuerdo con los datos extraídos de los XML municipales públicos de AEMET, las temperaturas se mantienen en rangos suaves, con máximas que oscilan entre los 18°C y los 23°C según las capitales, y mínimas relativamente templadas.

Viento y precipitaciones se reparten por zonas, con especial protagonismo en el sur peninsular y en el litoral mediterráneo, donde soplan vientos de componente sur y este en torno a los 15–35 km/h.

Norte peninsular

En el norte, la nubosidad y la lluvia se alternan con periodos de menor intensidad. Bilbao registra 23°C de máxima y 12°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SE 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%.

La situación en Coruña (A) se muestra más persistente: 21°C de máxima y 13°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento SE 10 km/h y probabilidad del 100%.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un patrón de cielos cargados y precipitaciones frecuentes. En Madrid, la jornada se presenta con 18°C de máxima y 11°C de mínima. Según AEMET, estará muy nuboso con lluvia, con viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En Zaragoza el termómetro sube ligeramente: 21°C de máxima y 13°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento SE 15 km/h y también probabilidad del 100%.

Sur peninsular

En el sur, además de la lluvia, el viento adquiere un papel más relevante. Sevilla alcanzará 22°C de máxima y 14°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia y vientos SO 35 km/h. La probabilidad de lluvia es del 100%.

En Ceuta, aunque las temperaturas son algo más altas, la tendencia es similar: 21°C de máxima y 15°C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento SO 25 km/h y probabilidad del 100%. Con estas condiciones, es recomendable prestar atención a la evolución de las rachas.

Mediterráneo

La franja mediterránea registra cielos muy cargados con lluvia. En Barcelona se esperan 21°C de máxima y 17°C de mínima. AEMET indica cubierto con lluvia, con viento E 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En València (otras), la jornada es también lluviosa: 20°C de máxima y 15°C de mínima, muy nuboso con lluvia, con viento C 0 km/h y probabilidad del 100%. La calma o el viento muy débil puede hacer que el tiempo se perciba más “plano”, aunque sin perder la presencia de precipitaciones.

Islas Baleares

En Baleares, la inestabilidad llega con fuerza y viento del este. Palma presenta 21°C de máxima y 16°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia. El viento sopla del E 30 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que la lluvia puede ir y venir durante el día.

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Con rachas en aumento, conviene adaptar desplazamientos y actividades, especialmente en zonas costeras.

Islas Canarias

En Canarias, aunque las temperaturas se mantienen relativamente templadas, la lluvia y la nubosidad acompañan. En Las Palmas de Gran Canaria la previsión indica 22°C de máxima y 18°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento E 5 km/h y probabilidad del 100%. El viento flojo puede reducir la sensación de “arrebato” térmico, pero no elimina la presencia de precipitaciones.

Recomendaciones

Planifica la jornada con paraguas o chubasquero : en casi todas las capitales la probabilidad de lluvia se sitúa entre 90% y 100% según AEMET.

: en casi todas las capitales la se sitúa entre según AEMET. En zonas con viento más marcado (especialmente sur peninsular y Baleares), usa ropa adecuada y evita permanecer en lugares expuestos a rachas.

(especialmente sur peninsular y Baleares), usa ropa adecuada y evita permanecer en lugares expuestos a rachas. Por la combinación de cielos nubosos y lluvia, revisa horarios y rutas si tienes desplazamientos urbanos o interurbanos.

En resumen, el sábado 9 de mayo de 2026 ofrece un panorama predominantemente húmedo, con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvia generalizada en las principales capitales, en un contexto de temperaturas suaves y vientos que varían según la zona. La información anterior se basa en los datos municipales públicos de AEMET, y puede actualizarse conforme avance el día.