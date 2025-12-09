Volodímir Zelenski se reunió este lunes en Londres con líderes europeos para abordar los desafíos en las conversaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, que han encontrado obstáculos significativos por desacuerdos sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano se encontró con el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Zelenski destacó la necesidad de cooperación tanto con Estados Unidos como con Europa: “Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses; [y] cosas que no podemos gestionar sin Europa. Por eso necesitamos tomar decisiones importantes”, afirmó.

El encuentro europeo llega en medio de la presentación de un nuevo plan de alto el fuego estadounidense, que ha generado inquietud en los líderes europeos por el riesgo de que Kiev deba aceptar condiciones desfavorables para Moscú. En este contexto, Macron y Merz dejaron claras sus posturas: el presidente francés recordó que Europa y Ucrania “tienen muchas cartas en la mano”, mientras Merz subrayó que la invasión rusa representa una amenaza para la seguridad de todo el continente y expresó cierto escepticismo sobre algunas propuestas estadounidenses. “Todos sabemos que el destino de este país es el destino de Europa”, dijo Merz.

Los líderes europeos reiteraron su compromiso de apoyo a Ucrania, tanto en el ámbito militar como financiero, con el objetivo de fortalecer la posición negociadora de Zelenski frente a las demandas rusas. Francia, por ejemplo, destacó planes para financiar armas y sostuvo que las sanciones occidentales ya comienzan a afectar la economía rusa, a pesar de las medidas de Rusia para sostener la guerra, como el aumento del IVA.

Asimismo, se discutieron medidas para utilizar los activos rusos congelados como un posible respaldo financiero para Ucrania, aunque persisten diferencias entre países sobre cómo gestionarlos. Alemania se mostró dispuesta a contribuir con un 25% de un “préstamo de reparaciones”, mientras Francia se negó a entregar activos del Banco Central ruso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la urgencia de actuar: “Garantizar el apoyo financiero contribuirá a la supervivencia de Ucrania y es una medida crucial para la defensa europea. Europa tiene los medios y la voluntad de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones”.

Por su parte, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump criticó a Zelenski por no haber revisado aún la última versión de las propuestas de paz presentadas por su equipo negociador, mientras el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner mantienen conversaciones sin avances claros con Moscú y Kiev.

En este contexto, la cumbre europea reafirma su compromiso de acompañar a Ucrania en su resistencia y preparar garantías de seguridad y reconstrucción, mientras las negociaciones internacionales continúan en un escenario de creciente tensión geopolítica.