Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, aseguró que el estatus nuclear de Corea del Norte es “absolutamente irreversible” y advirtió que Pionyang no aceptará amenazas contra su soberanía ni presiones para abandonar su programa armamentístico.

Corea del Norte volvió a defender con firmeza su programa nuclear y aseguró que su condición de Estado poseedor de armas atómicas no está sujeta a negociación. La declaración fue realizada por Kim Yo Jong, influyente hermana del líder Kim Jong Un, quien afirmó que el país no dará marcha atrás en su estrategia de defensa.

Según declaraciones difundidas por la agencia estatal KCNA, Kim Yo Jong sostuvo que el estatus nuclear de Corea del Norte es “absolutamente irreversible”. Además, advirtió que Pionyang no tolerará ningún tipo de amenaza contra su soberanía ni contra su seguridad nacional.

La funcionaria norcoreana rechazó nuevamente los llamados de la comunidad internacional a favor de la desnuclearización del país. En su mensaje, insistió en que el desarrollo de armas nucleares forma parte de una política innegociable del Gobierno norcoreano.

Sus declaraciones se producen pocos días después de que Kim Jong Un afirmara que Corea del Norte ha más que duplicado su capacidad de producción nuclear destinada a armamento durante los últimos cinco años. El líder norcoreano también llamó a ampliar aún más ese potencial y a seguir incrementando el arsenal nuclear del país.

Kim Jong Un justificó esta postura al señalar que Corea del Norte enfrenta una confrontación prolongada con sus enemigos y un escenario internacional marcado por crisis impredecibles. Por ello, defendió la necesidad de fortalecer de forma acelerada la disuasión nuclear, tanto en cantidad como en calidad.

El nuevo mensaje de Pionyang llega en un momento de especial atención diplomática, después de que Corea del Norte anunciara una próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, prevista para el lunes 8 de junio, tras una invitación del líder norcoreano.

La visita del mandatario chino, en caso de concretarse, reforzaría el foco internacional sobre la relación entre ambos países y sobre el papel de China en medio de las crecientes tensiones en la península coreana.