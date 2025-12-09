El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Europa se encuentra en un «camino muy peligroso», en un discurso que sigue a la reciente publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional de su administración. El documento, dado a conocer la semana pasada, describe al continente como sobrerregulado y alerta sobre los riesgos que, según Washington, enfrenta debido a la migración masiva.

Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, Trump criticó también la multa de 140 millones de dólares impuesta por la Unión Europea a la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, aunque reconoció que no estaba completamente informado sobre el caso.

«Europa tiene que tener mucho cuidado. Están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa», dijo Trump. «Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino», agregó.

La nueva estrategia de seguridad nacional señala que la administración estadounidense busca «cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas», un lenguaje poco común para referirse a los aliados tradicionales.

Los comentarios de Trump también reflejan desacuerdos con los líderes europeos sobre la guerra en Ucrania, donde existe preocupación de que Estados Unidos pueda presionar a Kiev para ceder territorio a Rusia. Mientras tanto, el Kremlin ha recibido con aprobación la estrategia estadounidense, considerándola «en gran medida consistente» con la visión rusa.

La postura de Trump hacia Europa coincide con la de Musk, quien ha criticado abiertamente las políticas migratorias del bloque y llegó a calificar de «locas» las regulaciones digitales europeas después de la sanción a su red social.