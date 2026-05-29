La decimotercera gala de ‘Supervivientes 2026’, emitida este jueves 28 de mayo en Telecinco, ha marcado el arranque definitivo de la recta final del concurso. En una noche condicionada por el adiós forzoso de Ivonne Reyes debido a una rotura de pierna, el programa ha desvelado la identidad del nuevo expulsado definitivo de la edición. La ceremonia de eliminación, que se ha debatido entre José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero, se ha resuelto con la salida de este último, quien ha abandonado el formato de Mediaset a las puertas de la gran final tras no superar el veredicto del público.

La configuración de la lista de nominados procedía de las votaciones de la semana anterior, que inicialmente expusieron a Borja, Soto y Darío ante el juicio de los espectadores. A ellos se sumó posteriormente Claudia Chacón, introducida en la terna tras una modificación efectuada por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. No obstante, el pasado martes, durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’, se llevó a cabo la clásica ceremonia de salvación en la que el concursante con mayor respaldo de la audiencia quedaba liberado de la quema. Dicha distinción recayó, una vez más, en Claudia Chacón, un resultado que la consolida como una clara candidata a alcanzar la final de ‘Supervivientes 2026’ a pesar de las grandes polémicas que ha protagonizado a lo largo de su estancia en la isla.

De este modo, Borja Silva, José Manuel Soto y Darío Linero permanecieron en la cuerda floja hasta el tramo final de la gala del jueves, momento en el que se procedió al cierre definitivo de las votaciones articuladas a través de la aplicación oficial Mediaset Infinity. El primer participante en eludir la eliminación fue el cantante andaluz, José Manuel Soto. El concursante más veterano de la presente edición de ‘Supervivientes’ fue el primero en salvarse al registrar el porcentaje de apoyo más elevado por parte de los seguidores del formato.

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La resolución de la expulsión se redujo consecuentemente a un duelo directo entre Borja Silva y Darío Linero, en el que el robinson con menor volumen de votos válidos tendría que abandonar los Cayos Cochinos para siempre. Los datos finales de la aplicación determinaron que Darío Linero cosechó un 47,1% de los apoyos frente al 52,9% obtenido por Borja Silva. Esta ajustada derrota ha supuesto un duro mazazo para el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, cuya eliminación se suscita en los compases previos al desenlace del programa. Al encontrarse el reality en su última fase, la organización ya no contempla segundas oportunidades ni reubicaciones en la isla, por lo que la expulsión de Darío se traduce en un billete directo de regreso a España, siguiendo idéntico camino al recorrido previamente por Gerard Arias.

A pesar de la obligatoriedad de abandonar la playa de manera inmediata, Darío Linero dispuso de una última prerrogativa antes de concluir de forma definitiva su participación en el concurso. La dirección del programa volvió a activar el mecanismo denominado ‘la última voluntad’, una dinámica que otorga al expulsado la capacidad de ejercer una nominación extra y de carácter estrictamente secreto sobre cualquiera de los compañeros que permanecen en Honduras. El recién eliminado optó por otorgar dicho punto de nominación directa a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, consumando así una venganza personal por la nominación que este le propinó la semana pasada y que, a la postre, ha desencadenado su salida definitiva de ‘Supervivientes 2026’.