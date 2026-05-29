El melodrama de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este viernes, 29 de mayo, a las 15:45 horas, con un nuevo capítulo que promete alterar el rumbo de sus principales tramas. Tras los intensos acontecimientos de la jornada anterior, la producción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón presenta su episodio 571, donde Fina se verá obligada a tomar una determinación crucial sobre su futuro afectivo, debatiéndose finalmente entre Bianca o Marta.

La situación en la fábrica y en el entorno de los protagonistas se vuelve cada vez más compleja. La preocupación por el estado de salud de Mabel ha ido en aumento después de los últimos altercados. La joven hija de los Salazar se encaró firmemente con los empleados de la fábrica, quienes señalaban y culpaban a Salva del robo de los camiones, un suceso que ha desencadenado un despido generalizado. En esta nueva entrega, el cantinero se verá en la obligación de adoptar una complicada decisión con el único objetivo de poner a salvo a su ayudante, intentando proteger a Mabel tras la violencia desatada en la cantina que la dejó herida.

Por otro lado, el panorama médico y los secretos familiares centrarán buena parte del interés de la tarde. Miguel conseguirá por fin diagnosticar a Manuela, arrojando luz sobre su estado. Sin embargo, las tensiones familiares estallarán entre Pablo y Nieves. Ella le confesará la verdad sobre Alberto, lo que provocará que Pablo le reproche duramente su asociación con el médico, así como las prácticas de eutanasia en las que colaboraba, dinamitando por completo la relación entre ambos.

El resto de los frentes vecinales y profesionales no se quedarán atrás en cuanto a conflictos. En el ámbito social, Gabriel reprenderá severamente a Claudia tras descubrir que esta se ha ido de la lengua con un periodista, una filtración a la prensa que puede acarrear serias consecuencias. Al mismo tiempo, Valentina le hará un desplante a Begoña, complicando el clima de desconfianza latente, especialmente después de que Begoña descubriera la desaparición de Juanito, el cual fue recuperado justo a tiempo por Beatriz con un desenlace fatal para Álvaro. Finalmente, en el terreno sentimental, Andrés optará por la honestidad y le contará a su novia todo su pasado amoroso con María, abriendo una nueva vía de sinceridad en la pareja mientras Fina ejecuta su esperada elección.