El transcurso de ‘Supervivientes 2026’ ha sufrido un vuelco inesperado con el anuncio del dictamen definitivo sobre el estado de salud de Ivonne Reyes. La modelo se ha visto obligada a poner punto final a su aventura en Honduras debido a la gravedad de la lesión que sufrió durante la prueba de recompensa del pasado martes. Las pruebas médicas pertinentes han determinado que la concursante presenta una fractura en su extremidad inferior que requiere su inmediato traslado a España, donde tendrá que pasar por quirófano para ser intervenida quirúrgicamente.

Ivonne Reyes sufrió un aparatoso percance y una mala caída en el desarrollo del juego de recompensa, un incidente que obligó a movilizar de forma inmediata al servicio médico de ‘Supervivientes 2026’. La última imagen de la participante en el directo correspondía a ese instante, en el que sus gritos de dolor antes de que se cortara la señal con Honduras presagiaban un diagnóstico adverso. Tras una primera atención, la presentadora del espacio desde la isla, María Lamela, subrayó que la robinson se encontraba en las mejores manos y avanzó que el equipo sanitario había decidido su evacuación y traslado en helicóptero a un complejo hospitalario para evaluar el alcance de los daños en su pierna derecha.

La resolución sobre el futuro de la modelo se ha dado a conocer en la gala de este jueves, momento en el que el presentador Jorge Javier Vázquez ha conectado con Ivonne Reyes, quien permanecía aislada a la espera de los resultados. Antes de conocer el parte de los profesionales sanitarios, la modelo compartió sus sentimientos tras este revés, reconociendo encontrarse contrariada con sus emociones, físicamente pachucha y con una profunda sensación de pena por tener que abandonar el concurso justo cuando encara su recta final y con el desenlace del programa a la vuelta de la esquina.

Acto seguido, Jorge Javier Vázquez procedió a dar lectura al parte médico definitivo de la organización: «En el transcurso de la prueba del martes, Ivonne sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida, se procedió a su traslado en helicóptero hasta el hospital. Después de las pruebas pertinentes, se ha determinado que el grado de la lesión que presenta obliga a su traslado a España para su completa recuperación». Por prescripción facultativa, su periplo en el formato televisivo ha concluido de manera abrupta, una circunstancia ante la cual la ya exconcursante se mostró muy emocionada.

«Hasta aquí llegó mi aventura, mi gran experiencia. Tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza… Me da mucha pena que quedando tan poco para llegar a la final, me tenga que ir así. Quería demostrar a mi familia y a todos los hombres y mujeres de mi edad que podemos seguir adelante pase lo que pase», reaccionó Reyes tras escuchar la decisión oficial. Posteriormente, ella misma confirmó por voz propia que tiene rota la pierna derecha y que deberá ser operada una vez que regrese a territorio nacional. Al abrirse el plano de la emisión, la audiencia pudo apreciar la desgarradora imagen de la modelo postrada en la cama de hospital y con la pierna completamente inmovilizada, cerrando así una prometedora participación en la presente edición de ‘Supervivientes’.