La serie diaria de época de La 1 de Televisión Española, ‘La Promesa’, ofrece este viernes, 29 de mayo, a las 18:35 horas, su capítulo 845, una entrega de alta tensión donde el duque de Carril cumple sus amenazas. La producción, protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, entre otros intérpretes, vivirá un momento crítico cuando el noble reaparezca en el palacio de los Luján portando una pistola, lo que desencadenará un enfrentamiento que concluirá con el sonido de dos disparos.

En el episodio de este viernes, Vera se niega rotundamente a marcharse con su padre. Ante esta oposición, el duque de Carril no duda en amenazar directamente a Alonso, advirtiéndole de que se arrepentirán. Para intentar calmar la situación y proteger a la joven, Manuel promete a Vera que extremarán las precauciones con el fin de evitar que el noble regrese a palacio. Sin embargo, los esfuerzos resultan insuficientes cuando el duque de Carril logra colarse en La Promesa a punta de pistola para llevarse a su hija de forma violenta. En ese instante de peligro, Julieta se impone e interpone en su camino para frenar la furia del noble, provocando que las dos jóvenes terminen enfrentándose como nunca antes a él justo antes de que se escuchen las detonaciones.

Por otra parte, la trama de Santos da un giro significativo hacia la calma mental. Después de confesarle a Petra en el episodio anterior su gran secreto —que él mató a su madre de forma accidental y no Ricardo—, Petra le comunica a Santos que no lo denunciará porque cree en su versión del accidente. Así se lo traslada también a Ricardo, permitiendo que Santos, por primera vez, sea feliz y disfrute de un buen rato en compañía de sus compañeros.

Mientras tanto, el resto de los habitantes del palacio afrontan sus propios conflictos y chantajes. Leocadia termina por claudicar ante las amenazas de Lorenzo, quien previamente la había coaccionado con desvelar su supuesto beso con Cristóbal; así, la señora de Figueroa llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro. En el servicio, Pía termina de escribir una carta dirigida a Curro donde revela que Leocadia mató a Jana, pero Cristóbal la interrumpe y se la quita de las manos.

En el plano sentimental y de enredos, Adriano le cuenta a Martina que la oyó decir que lo ayudaba únicamente por pena, aclarando el motivo por el cual ya no requería sus cuidados. A su vez, María Fernández, tras recuperarse del desmayo del día anterior, le cuenta a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo. Ante la negativa de Carlo a escucharla, este se ve obligado a recurrir a Samuel para que sea él quien le cuente toda la verdad.