La serie diaria de Televisión Española, ‘Valle Salvaje’, regresa este viernes, 29 de mayo, con la emisión de su capítulo 426, una entrega que promete aclarar uno de los grandes misterios de la trama al alcanzarse la conclusión del robo del hijo de Adriana. Tras los acontecimientos del episodio anterior, el melodrama de época aborda una jornada de revelaciones familiares, tensiones económicas y sospechas que amenazan con cambiar de forma definitiva el destino de los Luján y su entorno.

En el próximo capítulo, las investigaciones particulares darán frutos decisivos. Luisa y Bárbara llegan juntas a una conclusión definitiva sobre el robo del bebé, logrando que todas las piezas del rompecabezas encajen finalmente. Este avance se produce después de que, en la última emisión, Luisa reconociera ante Bárbara su precipitación al comunicarle a Rafael que María no es su hija, una confesión motivada por la necesidad de desvelar la verdad de lo ocurrido en el parto de Adriana. Asimismo, la revelación se apoya en el descubrimiento previo de Bárbara, quien escuchó una información que atañe directamente a su tía y que posee el potencial de transformarlo todo.

Por otro lado, la estabilidad de la familia principal se tambalea ante la difusión de secretos. Martín confiesa formalmente a Francisco y Amadeo quién es en realidad Dámaso, una noticia que impacta de forma directa en Rafael, quien no da crédito a lo sucedido. Ante la gravedad de la situación y la propagación de comentarios en el pueblo, José Luis reúne a todos los trabajadores con el objetivo de identificar quién está disparando los rumores sobre los miembros de la familia. Paralelamente, José Luis solicita a Victoria que mantenga la paciencia y permanezca en un segundo plano para evaluar cómo actuar ante el descubrimiento de la verdadera identidad de Dámaso, quien resulta ser el primer marido de Victoria. Esta revelación ya generó advertencias por parte de don Hernando, quien avisó a Victoria de que el castigo para ella sería infinitamente superior si el secreto salía a la luz.

En el ámbito de las deudas y las disputas financieras, la tensión se incrementa en el pueblo. Enriqueta se encara firmemente con don Hernando para dejarle claro que no se va a dejar manipular y que se equivoca de persona si la está tomando por idiota. Esta confrontación sucede al intento de agresión de Enriqueta hacia José Luis en el episodio anterior, el cual fue evitado por la intervención de don Hernando. Por su parte, Braulio se muestra incapaz de comprender el repentino optimismo de su madre respecto al cobro de la deuda que Rafael temía pendiente; sin embargo, Enriqueta le aclara a su hijo que todavía guarda un as en la manga para asegurar el pago del dinero que el padre de Rafael debía a su tío antes de fallecer.

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Finalmente, el resto de las tramas vecinales muestran nuevos frentes de conflicto. Atanasio entra en razón ante Matilde y asegura que deben confiar en Benigna debido al buen trato recibido hasta la fecha, abriendo la incógnita de si se trata de una estrategia, después de haber solicitado que Matilde suspendiera el uso de su bebedizo para comprobar su necesidad en el embarazo. Mientras tanto, Rosario expresa su profundo malestar ante su hermana Leonor por el hecho de que todo el mundo pueda acceder a la habitación y pasar tiempo con María a excepción de ella, manifestando además su rechazo a escuchar que su hija sea considerada la hija del duque de Valle Salvaje. Por último, Alejo traslada a su padre un rumor que ha llegado a sus oídos e involucra de forma directa el porvenir de la familia.