El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma una nueva víctima mortal en las últimas horas. Los equipos de rescate centran de forma prioritaria sus esfuerzos en localizar a 11 ciudadanos españoles que se encuentran atrapados bajo los escombros.

MADRID. — El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado este miércoles el balance de ciudadanos españoles afectados por el trágico doble terremoto que ha sacudido a Venezuela. Según los últimos datos oficiales proporcionados por el departamento que dirige el Gobierno central, la cifra de víctimas mortales de nacionalidad española se ha elevado a 36 fallecidos, tras confirmarse un nuevo deceso en las últimas horas.

Por otra parte, el número de ciudadanos españoles que permanecen en paradero desconocido se sitúa en 138 personas, lo que supone una ligera reducción de dos casos respecto al último recuento oficial gracias a las labores de identificación sobre el terreno.

Carrera contrarreloj bajo los escombros

La prioridad absoluta en estos momentos para las brigadas de salvamento se concentra en una localización muy específica: 11 españoles que han sido localizados con vida bajo los escombros pero que aún no han podido ser liberados. Los equipos de rescate nacionales e internacionales centran todos sus esfuerzos y recursos técnicos en estas estructuras colapsadas para intentar evacuar a estos ciudadanos en lo que ya es una carrera contrarreloj.

«Todos los esfuerzos humanos están volcados en las zonas de colapso para poner a salvo a los 11 compatriotas localizados», han apuntado fuentes ministeriales.

Teléfonos y canales de emergencia consular activos

Ante la gravedad de la situación en el país latinoamericano, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un recordatorio urgente informando de que todas las líneas telefónicas y telemáticas de la emergencia consular se encuentran operativas de forma ininterrumpida (24 horas).

Los números y canales específicos de asistencia pueden ser consultados de forma pública a través de los perfiles oficiales en redes sociales tanto del propio Ministerio como de la Embajada de España en Caracas. El Ejecutivo central ha rogado a todos los residentes o transeúntes españoles que se encuentren actualmente en las zonas afectadas de Venezuela que utilicen estas vías para notificar su estado de salud, solicitar asistencia logística o reportar cualquier dato fidedigno sobre familiares no localizados.