Los cadáveres de las dos víctimas, de 61 y 31 años, fueron descubiertos de madrugada por los equipos de extinción en una vivienda de Las Lagunas. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis.

MIJAS (MÁLAGA). — La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer de 61 años y de su hija de 31, ambas de nacionalidad española, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados en la madrugada de este miércoles en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga). Aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar alertados por un incendio, la posterior inspección ocular en el inmueble ha determinado que se trata de dos muertes violentas.

Los hechos comenzaron en torno a las 2:15 horas, cuando el teléfono de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de que salían llamas y una intensa columna de humo de un piso situado en la calle Tulipán, en el núcleo de población de Las Lagunas.

Hallazgo tras la extinción de las llamas

De inmediato, la sala coordinadora activó un dispositivo de urgencia compuesto por los Bomberos de Mijas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Guardia Civil. Al extinguir el fuego e inspeccionar el piso, los efectivos localizaron los cadáveres de las dos mujeres.

Pese a que el origen de la intervención fue el fuego, las primeras pesquisas y el análisis del escenario por parte de los investigadores revelaron indicios claros de criminalidad previos al incendio, confirmando la naturaleza violenta de ambos fallecimientos.

Todas las hipótesis abiertas

El instituto armado se ha hecho cargo de las actuaciones y, por el momento, las fuentes cercanas al caso aseguran que no se descarta ninguna línea de investigación sobre las causas y la autoría del doble crimen.

Hasta la vivienda de la calle Tulipán se desplazó una comitiva judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres. Ambos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal (Anatómico Forense) de Málaga, donde las autopsias determinarán de manera científica las causas exactas de los fallecimientos y si el incendio fue provocado de manera intencionada para intentar ocultar las pruebas del delito.