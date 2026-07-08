El exótico reptil, un ejemplar de caimán de anteojos original de América, fue descubierto durante un registro policial en la barriada de Los Pajaritos. El animal ya ha sido trasladado al zoológico Mundo Park.

SEVILLA. — Una intervención de la Policía Nacional en la capital andaluza ha dejado una de las sorpresas policiales más insólitas del año. Los agentes hallaron un caimán de medio metro de longitud oculto en el interior de una vivienda particular, según informaron este miércoles fuentes de la investigación.

El sorprendente hallazgo se produjo durante el registro de un piso ubicado en la barriada de Los Pajaritos. Al encontrarse cara a cara con el reptil, y ante la falta de un protocolo inmediato para este tipo de fauna peligrosa, los agentes estatales tuvieron que coordinar una respuesta de urgencia para garantizar tanto la seguridad vecinal como el bienestar del propio animal.

De Los Pajaritos al Seprona

Tras el desconcierto inicial, la Policía Nacional hizo entrega del ejemplar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el cuerpo especializado en la gestión de fauna protegida y exótica.

Los agentes del Seprona iniciaron de inmediato las gestiones para buscarle un hogar seguro, optando finalmente por las instalaciones del centro zoológico Mundo Park, ubicado en la cercana localidad de Guillena. El traslado se completó con éxito y el animal ya se encuentra en manos de cuidadores profesionales.

Un reptil americano en el sur de España

Los expertos del centro zoológico confirmaron que se trata de un ejemplar de caiman de anteojos (Caiman crocodilus), una especie carnívora cuyo hábitat natural se distribuye entre el sur de México, Centroamérica y el noroeste de América del Sur.

«El caimán se ha incorporado al reptilario del zoológico para comenzar una vida mejor», celebraron desde Mundo Park a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

A raíz de este descubrimiento, la Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto una línea de investigación para esclarecer cómo llegó el animal a la vivienda de Sevilla. Las pesquisas se centran en averiguar si el reptil procede del mercado negro de especies exóticas o del contrabando internacional, ya que tener este tipo de animales en un domicilio particular está estrictamente prohibido y regulado por el convenio CITES.