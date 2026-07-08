Los Bomberos de la Generalitat luchan por cerrar el perímetro ante la amenaza de nuevos focos secundarios. Las urbanizaciones de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor continúan confinadas.

BARCELONA. — El incendio forestal que se declaró el pasado lunes en el municipio de Sentmenat (Barcelona) continúa activo y fuera de control tras haber calcinado ya unas 200 hectáreas de vegetación. Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj en un perímetro que todavía no ha podido ser cerrado. Las autoridades estiman que el fuego no podrá darse por estabilizado hasta última hora de este miércoles, siempre y cuando las condiciones meteorológicas y del terreno lo permitan.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, Eduard Martínez, ha comparecido esta mañana para actualizar la situación, calificando la jornada de ayer como «extraordinariamente complicada». En las labores de extinción participan actualmente una setentena de unidades terrestres y unos 240 efectivos del cuerpo.

Máxima alerta por focos secundarios y condiciones extremas

La principal preocupación de los equipos de extinción radica en la reactivación de focos latentes debido al viento y a las condiciones ambientales extremas. «Es un incendio que continúa activo, que ayer quemó con mucha intensidad, con focos secundarios, y no descartamos que fuera del perímetro tengamos nuevas igniciones que puedan comprometer los recursos», ha advertido Martínez, asegurando que serán «muy contundentes» ante cualquier conato.

El operativo se enfrenta a dos grandes obstáculos:

Terreno hostil: Una zona con una densidad de vegetación muy alta y una orografía de difícil acceso que complica el avance de las líneas de agua y la maquinaria pesada.

Una zona con una densidad de vegetación muy alta y una orografía de difícil acceso que complica el avance de las líneas de agua y la maquinaria pesada. Meteorología en contra: Cataluña se encuentra inmersa en la segunda ola de calor del verano. Los pronósticos apuntan a temperaturas muy elevadas y a humedades relativas extremadamente bajas, el escenario idóneo para que el fuego gane fuerza.

Actualmente, los puntos críticos que más preocupan a los mandos de Bomberos son el sector medio del flanco derecho, debido a su potencial para avanzar hacia zonas pobladas, y la parte alta del flanco izquierdo.

Confinamientos activos y una buena noticia en Girona

A nivel de seguridad civil, Protección Civil de la Generalitat pudo levantar ayer por la tarde el confinamiento preventivo en cinco de las siete áreas de población que se habían visto afectadas inicialmente por el humo y la proximidad de las llamas. No obstante, la orden de confinamiento estricto se mantiene activa en las zonas de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor.

Como contraparte positiva a la jornada, los Bomberos de la Generalitat confirmaron anoche que el grave incendio forestal declarado el pasado viernes en La Bisbal d’Empordà (Girona) ha quedado finalmente controlado. Según los datos provisionales aportados por el cuerpo de Agentes Rurales, el fuego en el Ampurdán ha arrasado una superficie total de unas 2.200 hectáreas antes de que se pudiera frenar su avance de forma definitiva.