Un conductor de una máquina quitanieves, de unos 40 años, ha fallecido este sábado por la tarde al precipitarse el vehículo que manejaba por una pendiente de unos 20 metros en el puerto de El Pico, al sur de la provincia de Ávila.

El accidente se produjo sobre las 16:10 horas en el kilómetro 56 de la carretera N-502 (Ávila-Córdoba), dentro del término municipal de Villarejo del Valle. Por causas que se investigan, la máquina quitanieves se salió de la vía y cayó por una ladera de unos 20 metros en el barranco de las Cinco Villas, quedando el conductor atrapado en el interior de la cabina.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que movilizó un amplio dispositivo de rescate. Hasta el lugar se desplazaron el grupo de rescate autonómico, efectivos de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, Guardia Civil, bomberos de Ávila y los servicios sanitarios de Sacyl, con una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, una vez en la zona solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor. Las complicadas condiciones meteorológicas dificultaron las labores de acceso y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) no pudo llegar al punto exacto del siniestro.

El accidente se produce en un contexto de adversa situación meteorológica en la provincia. La Junta de Castilla y León declaró a última hora del viernes la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, mientras la Agencia Estatal de Meteorología prevé nevadas que podrían alcanzar los 20 centímetros de espesor en la zona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su pésame a la familia, amigos y compañeros del operario fallecido a través de un mensaje en redes sociales. En él, destacó la labor de los trabajadores que se encuentran desplegados para garantizar la seguridad en las carreteras y pidió extremar la precaución ante la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, que afectan a amplias zonas de la península.