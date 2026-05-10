En el marco de la intensa precampaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en La Línea de la Concepción para lanzar un mensaje de unidad y orgullo nacional. Sánchez ha agradecido profundamente la solidaridad del pueblo canario ante la crisis sanitaria del crucero MV Hondius, atracado en Tenerife tras detectarse un brote de hantavirus a bordo.

“Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo”, afirmó el jefe del Ejecutivo, garantizando que el operativo de desembarco y repatriación que culmina este lunes será un ejemplo de eficacia internacional.

Un operativo bajo el «rigor científico»

Frente a las críticas de la oposición y las reticencias iniciales de las instituciones locales, Sánchez defendió que la actuación de su Gabinete se está rigiendo por el rigor científico y técnico, en estrecha colaboración con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la OMS.

El presidente insistió en que el mundo vuelve a mirar a España como un referente en gestión de crisis:

Transparencia absoluta: El Gobierno asegura estar informando en tiempo real de la situación de los pasajeros (quienes permanecen asintomáticos).

El Gobierno asegura estar informando en tiempo real de la situación de los pasajeros (quienes permanecen asintomáticos). Cooperación institucional: Sánchez apeló a la «lealtad» entre administraciones para culminar el desalojo del buque neerlandés con éxito.

Luto por los agentes fallecidos en Huelva

El mitin, en el que estuvo acompañado por la candidata a la Junta, María Jesús Montero, comenzó con un tono solemne. Sánchez quiso expresar su «pesar, cariño y solidaridad» hacia las familias de los dos guardias civiles muertos el pasado viernes en Huelva, tras ser embestidos por una narcolancha durante una persecución.

El presidente subrayó el compromiso de su Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

Agradecimiento público: Reconoció la labor de quienes «se juegan la vida» por la seguridad ciudadana. Respuesta institucional: Evitó entrar en el choque directo con Alberto Núñez Feijóo —quien horas antes exigió la dimisión de Marlaska—, prefiriendo centrar su discurso en el apoyo a las familias y el refuerzo del principio de autoridad.

Con este acto, el PSOE busca equilibrar la balanza electoral en Andalucía, utilizando la gestión de la crisis del Hondius como bandera de «buena gobernanza» frente a la tensión política desatada por el narcotráfico en la costa onubense y el Campo de Gibraltar.