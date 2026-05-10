Domingo de 10 de mayo de 2026 con un tiempo típicamente primaveral en el que predominan los cielos nubosos y la presencia de precipitaciones en buena parte de España. Según los datos municipales públicos de AEMET, las lluvias se concentran sobre todo en el norte y el interior, mientras que en el litoral mediterráneo y las islas el panorama es más desigual. Las temperaturas se mueven en rangos suaves, con máximas generalmente entre los 16°C y los 24°C, y mínimas que oscilan desde los 10°C hasta los 18°C, según la zona.
Norte peninsular
En el norte peninsular, la jornada se presenta húmeda y con nubes abundantes. En Bilbao, AEMET señala máx 22°C / mín 11°C con nuboso con lluvia y viento del SO 25 km/h, con probabilidad de lluvia 100%. La misma tendencia se refleja en Coruña (A), donde se esperan máx 21°C / mín 12°C, cubierto con lluvia, viento S 20 km/h y también probabilidad de lluvia 100%.
Así, el ambiente estará condicionado por la persistencia de la lluvia y la nubosidad, con una sensación térmica moderada por las temperaturas y la intensidad del viento en las zonas afectadas.
Centro peninsular
En el centro, el tiempo combina temperaturas frescas por la mañana y un día más templado, pero con lluvia asegurada en las capitales consultadas. En Madrid se esperan máx 16°C / mín 10°C, con cubierto con lluvia, viento del O 20 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Por su parte, en Zaragoza la jornada arrancará algo más templada con mín 11°C y alcanzará máx 24°C, con nuboso con lluvia, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
Con estos valores, el contraste está más en la temperatura máxima que en el riesgo de precipitaciones: en ambas capitales la lluvia aparece como protagonista del domingo.
Sur peninsular
El sur peninsular también mantiene la lluvia en el pronóstico, aunque con cielos muy nubosos y máximas moderadas. En Ceuta, AEMET indica máx 22°C / mín 16°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento O 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En Sevilla se registran máx 22°C / mín 13°C y muy nuboso con lluvia, con viento SO 25 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
En conjunto, predomina la nubosidad y la presencia de precipitaciones, con viento del suroeste en algunas capitales que puede modular la sensación ambiental.
Mediterráneo
En el área mediterránea, el día se mueve entre intervalos de nubes y episodios de lluvia más o menos persistentes según el punto. En Barcelona la previsión apunta a máx 23°C / mín 14°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento SO 20 km/h; la probabilidad de lluvia es 65%. En València (otras), AEMET recoge máx 24°C / mín 13°C, muy nuboso con lluvia escasa y viento SE 15 km/h, con probabilidad de lluvia 65%.
De cara a la jornada, la lluvia aparece como posibilidad destacada pero no llega con la misma “seguridad” que en otras regiones: se esperan episodios más bien puntuales o de menor cuantía.
Islas Baleares
En las islas Baleares, el pronóstico mejora respecto a la península en lo que respecta a precipitaciones. Para Palma se prevén máx 23°C / mín 14°C con poco nuboso y viento SO 25 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia es 0% según los datos consultados.
Es decir, domingo más estable en términos de lluvia, con nubes poco frecuentes y un viento apreciable del suroeste.
Islas Canarias
En el archipiélago canario, la variabilidad se centra en la nubosidad y la lluvia, con máximas relativamente suaves y mínimas elevadas. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se esperan máx 22°C / mín 18°C con muy nuboso con lluvia, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
La combinación de temperaturas altas para la mínima y un cielo muy nuboso con lluvia define un ambiente húmedo, aunque el viento es más bien moderado en comparación con otras zonas.
Recomendaciones
- Si tienes planes al aire libre, prioriza la franja con menor lluvia donde sea posible, especialmente en norte y centro peninsular, con probabilidad de lluvia 100% en ciudades como Bilbao, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla.
- Lleva un paraguas o impermeable en el resto del país donde AEMET contempla lluvia escasa o riesgo elevado, como Barcelona y València (65%).
- En Palma, con probabilidad de lluvia 0%, es una buena opción para disfrutar de la jornada, aunque el viento SO 25 km/h puede incrementar la sensación de frescor.
En resumen, el domingo 10 de mayo de 2026 se reparte entre zonas con lluvia persistente y otras más estables. La lectura de conjunto, basada en los datos municipales públicos de AEMET, invita a preparar el día en función de la región: desde cielos cubiertos y precipitación asegurada en el norte y el interior, hasta mayor tranquilidad en Baleares, y un cielo muy nuboso con lluvia en Canarias.