Domingo de 10 de mayo de 2026 con un tiempo típicamente primaveral en el que predominan los cielos nubosos y la presencia de precipitaciones en buena parte de España. Según los datos municipales públicos de AEMET, las lluvias se concentran sobre todo en el norte y el interior, mientras que en el litoral mediterráneo y las islas el panorama es más desigual. Las temperaturas se mueven en rangos suaves, con máximas generalmente entre los 16°C y los 24°C, y mínimas que oscilan desde los 10°C hasta los 18°C, según la zona.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta húmeda y con nubes abundantes. En Bilbao, AEMET señala máx 22°C / mín 11°C con nuboso con lluvia y viento del SO 25 km/h, con probabilidad de lluvia 100%. La misma tendencia se refleja en Coruña (A), donde se esperan máx 21°C / mín 12°C, cubierto con lluvia, viento S 20 km/h y también probabilidad de lluvia 100%.

Así, el ambiente estará condicionado por la persistencia de la lluvia y la nubosidad, con una sensación térmica moderada por las temperaturas y la intensidad del viento en las zonas afectadas.

Centro peninsular

En el centro, el tiempo combina temperaturas frescas por la mañana y un día más templado, pero con lluvia asegurada en las capitales consultadas. En Madrid se esperan máx 16°C / mín 10°C, con cubierto con lluvia, viento del O 20 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Por su parte, en Zaragoza la jornada arrancará algo más templada con mín 11°C y alcanzará máx 24°C, con nuboso con lluvia, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Con estos valores, el contraste está más en la temperatura máxima que en el riesgo de precipitaciones: en ambas capitales la lluvia aparece como protagonista del domingo.

Sur peninsular

El sur peninsular también mantiene la lluvia en el pronóstico, aunque con cielos muy nubosos y máximas moderadas. En Ceuta, AEMET indica máx 22°C / mín 16°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento O 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En Sevilla se registran máx 22°C / mín 13°C y muy nuboso con lluvia, con viento SO 25 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

En conjunto, predomina la nubosidad y la presencia de precipitaciones, con viento del suroeste en algunas capitales que puede modular la sensación ambiental.

Mediterráneo

En el área mediterránea, el día se mueve entre intervalos de nubes y episodios de lluvia más o menos persistentes según el punto. En Barcelona la previsión apunta a máx 23°C / mín 14°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento SO 20 km/h; la probabilidad de lluvia es 65%. En València (otras), AEMET recoge máx 24°C / mín 13°C, muy nuboso con lluvia escasa y viento SE 15 km/h, con probabilidad de lluvia 65%.

De cara a la jornada, la lluvia aparece como posibilidad destacada pero no llega con la misma “seguridad” que en otras regiones: se esperan episodios más bien puntuales o de menor cuantía.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el pronóstico mejora respecto a la península en lo que respecta a precipitaciones. Para Palma se prevén máx 23°C / mín 14°C con poco nuboso y viento SO 25 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia es 0% según los datos consultados.

Es decir, domingo más estable en términos de lluvia, con nubes poco frecuentes y un viento apreciable del suroeste.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, la variabilidad se centra en la nubosidad y la lluvia, con máximas relativamente suaves y mínimas elevadas. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se esperan máx 22°C / mín 18°C con muy nuboso con lluvia, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

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La combinación de temperaturas altas para la mínima y un cielo muy nuboso con lluvia define un ambiente húmedo, aunque el viento es más bien moderado en comparación con otras zonas.

Recomendaciones

Si tienes planes al aire libre, prioriza la franja con menor lluvia donde sea posible, especialmente en norte y centro peninsular, con probabilidad de lluvia 100% en ciudades como Bilbao, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla .

en ciudades como . Lleva un paraguas o impermeable en el resto del país donde AEMET contempla lluvia escasa o riesgo elevado, como Barcelona y València (65%).

y (65%). En Palma, con probabilidad de lluvia 0%, es una buena opción para disfrutar de la jornada, aunque el viento SO 25 km/h puede incrementar la sensación de frescor.

En resumen, el domingo 10 de mayo de 2026 se reparte entre zonas con lluvia persistente y otras más estables. La lectura de conjunto, basada en los datos municipales públicos de AEMET, invita a preparar el día en función de la región: desde cielos cubiertos y precipitación asegurada en el norte y el interior, hasta mayor tranquilidad en Baleares, y un cielo muy nuboso con lluvia en Canarias.