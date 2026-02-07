El partido entre la AD Ceuta y el Córdoba CF, previsto para este domingo 8 de febrero a las 16:15 horas, ha sido aplazado debido a las adversas condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Marta, que está afectando especialmente al entorno del Estrecho de Gibraltar. La decisión se tomó después de que el Córdoba solicitara formalmente el aplazamiento ante la imposibilidad de garantizar un desplazamiento seguro de su expedición y de los aficionados.

El club blanquiverde comunicó este viernes por la mañana que la situación meteorológica extraordinaria en Andalucía y las limitaciones en el tráfico marítimo entre Algeciras y Ceuta impedían asegurar el viaje en condiciones óptimas de seguridad. Incluso se estudió la opción de volar hasta Tetuán para posteriormente desplazarse a la ciudad autónoma, aunque también se valoró como una alternativa con riesgos.

Tras recibir la petición, el Juez Único de Competición dio el visto bueno al aplazamiento del encuentro. Ahora, ambos clubes, en coordinación con LaLiga, trabajarán en la búsqueda de una nueva fecha en el calendario para disputar el partido, que se anunciará cuando se analicen las opciones disponibles.

La situación recuerda a la vivida semanas atrás en otro encuentro del Ceuta frente a la UD Las Palmas, que también estuvo marcado por la incertidumbre meteorológica, aunque en aquella ocasión sí pudo jugarse. Más recientemente, en el último partido del conjunto caballa como local ante la Cultural Leonesa, varios aficionados visitantes no pudieron completar el viaje y se quedaron en Algeciras debido a las restricciones en el tráfico marítimo.

La irrupción de la borrasca Marta, que llega tras el paso de Leonardo, ha vuelto a poner en alerta al fútbol en el sur peninsular, con especial incidencia en los desplazamientos hacia Ceuta y el entorno del Estrecho.