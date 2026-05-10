Granadilla de Abona (Tenerife) – 10 de mayo de 2026

El operativo para la gestión del buque neerlandés MV Hondius ha alcanzado un punto de inflexión clave este domingo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado desde el puerto de Granadilla que las labores de fondeo han sido un éxito rotundo, subrayando que se han logrado superar tanto los obstáculos logísticos como las tensiones políticas que rodeaban la operación.

Acompañada por los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, García destacó la resiliencia del dispositivo: “Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando”.

Prioridad para los ciudadanos españoles

El protocolo de desembarco ya está en marcha bajo una estricta jerarquía de evacuación. Según ha detallado la ministra, los primeros en pisar tierra serán:

Los 14 ciudadanos españoles a bordo.

a bordo. Un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este primer grupo será trasladado de inmediato en un vuelo directo hacia el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Estado sanitario y coordinación internacional

A pesar de la incertidumbre inicial, las noticias sobre la salud de los pasajeros son alentadoras. Expertos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la OMS y facultativos neerlandeses han evaluado a los viajeros a bordo, confirmando que el pasaje se mantiene asintomático.

El plan de evacuación internacional se desarrollará de la siguiente manera:

Segundo vuelo: Tras la salida de los españoles, un avión de Países Bajos recogerá a ciudadanos de Alemania, Bélgica y Grecia. Siguientes traslados: Se sucederán las evacuaciones para nacionales de Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. Lunes (Operación final): Mañana llegará un «avión escoba» de Países Bajos y, finalmente, el vuelo más complejo procedente de Australia, que evacuará a seis pasajeros de Oceanía y Asia.

Tensión institucional en el puerto

La comparecencia no estuvo exenta de matices políticos. La ministra García evitó entrar en confrontación directa respecto a la postura del Gobierno de Canarias, que inicialmente se había opuesto al fondeo en Granadilla si la operativa no se garantizaba para este mismo domingo.

«Es el momento de trabajar y de que podamos culminar con éxito este operativo», zanjó la titular de Sanidad, priorizando la resolución de la crisis humanitaria y sanitaria sobre el debate competencial.

Con el dispositivo desplegado y los primeros aviones preparados, el puerto de Granadilla se convierte hoy en el epicentro de una compleja operación de repatriación que se espera concluya definitivamente mañana lunes por la tarde.