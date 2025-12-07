Este domingo, la comunidad venezolana en España se unió en una serie de marchas en diversas ciudades para mostrar su respaldo a la nobel de la paz María Corina Machado, quien se prepara para recibir el galardón el próximo miércoles en Oslo. Los manifestantes se congregaron en torno a un mensaje de «paz y libertad» para Venezuela, país que ha enfrentado una grave crisis política y social en los últimos años.

Las protestas fueron organizadas por el partido Vente Venezuela, del cual Machado es líder, y se replicaron en otras capitales europeas y del mundo. En Madrid, cientos de personas portaron banderas venezolanas y pancartas con consignas que proclamaban que «el Nobel de la Paz pertenece a los venezolanos», así como demandas de libertad para los presos políticos en el país sudamericano.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en noviembre de este año había 884 presos políticos en Venezuela. Entre ellos, 85 son personas con doble nacionalidad, lo que resalta la complejidad de la situación en torno a la oposición al régimen de Nicolás Maduro. La participación del conocido líder opositor Leopoldo López fue significativa, quien se encontró en la marcha y compartió el sentimiento de los asistentes.

Durante la protesta, el asesor legal de ‘Comando con Venezuela’ expresó que el premio Nobel es una victoria colectiva para todos los venezolanos. «Estamos muy orgullosos, estamos listos para pelear y resistir», afirmó, enfatizando la lucha por los derechos humanos y la democracia. Las palabras resonaron entre los manifestantes, que compartían una esperanza común de un futuro mejor para su país.

«Los días de Maduro se están acabando», sentenció uno de los asistentes, quien agregó que, aunque no se conoce el cuándo o el cómo, la determinación de los venezolanos es inquebrantable. Los participantes de la marcha aseguraron que no cederán ante ninguna negociación que busque mejorar las condiciones de su cautiverio, afirmando con firmeza, «luchamos por nuestra libertad».

La ciudad de Barcelona también se unió a la causa con un centenar de personas que defendieron los derechos democráticos promovidos por Machado. Una portavoz de los organizadores destacó la importancia de su rol en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura a la democracia. «Para que en Venezuela haya paz y democracia, también se tienen que respetar los derechos humanos», sostuvo.

En Vigo, los marchantes elevaron sus voces bajo el lema «El Nobel es nuestro», creando un mar de luz con las linternas de sus teléfonos móviles. Portaban banderas con expresiones de esperanza, llevando imágenes de guacamayos rojos, que son símbolo de libertad y resistencia para el pueblo venezolano. Esta manifestación visual fue una clara representación del deseo de un futuro mejor para su nación.

Estas movilizaciones se dan a solo cuatro días de que María Corina Machado asista a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a sus esfuerzos incansables por promover los derechos humanos y lograr un cambio democrático en Venezuela. El Instituto Nobel noruego ha confirmado su asistencia a la entrega que se llevará a cabo el 10 de diciembre en Oslo, un evento que será observado con gran interés tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

El Premio Nobel fue otorgado a Machado por su incansable esfuerzo para facilitar una transición «justa y pacífica» de la dictadura a la democracia en Venezuela. El jurado destacó que, a pesar de ser forzada a vivir escondida, su valentía y compromiso ha inspirado a millones de personas dentro y fuera del país, convirtiéndola en una figura unificadora en una oposición política históricamente dividida.