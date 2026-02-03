La AD Ceuta FC ha confirmado la salida de Juanto Ortuño, que abandona la disciplina caballa tras rescindir su contrato para convertirse en nuevo jugador del Real Murcia. El movimiento se produce en las últimas horas del mercado de invierno y forma parte de una operación cruzada en la que el conjunto murciano da salida a Alex Schalk.

El delantero yeclano llegó a Ceuta el pasado verano como una de las apuestas para reforzar el frente de ataque, pero su paso por el conjunto blanco ha sido breve y con escaso protagonismo. Juanto apenas ha disputado 186 minutos repartidos en ocho encuentros oficiales, sin lograr asentarse en los planes del cuerpo técnico ni tener continuidad en el once.

Desde el entorno del club, el mercado ha estado marcado por cierta tensión. El técnico caballa ha señalado recientemente las filtraciones a los medios, apuntando directamente a la entidad y subrayando que es una situación que “hay que hacérselo ver”. Además, dejó claro que, aunque ofrece su opinión, las decisiones finales sobre los fichajes corresponden a otras personas dentro del club.

La salida de Juanto supone un ajuste más en la planificación deportiva de la AD Ceuta, que continúa moviéndose en el mercado para reordenar su plantilla de cara al tramo decisivo de la temporada. El club busca ahora nuevas alternativas ofensivas que encajen mejor en el modelo de juego y aporten mayor rendimiento inmediato.

Con este movimiento, Juanto Ortuño pone fin a su corta etapa en el Alfonso Murube y regresa a un Real Murcia que conoce bien, mientras la AD Ceuta sigue perfilando su proyecto con la vista puesta en los objetivos competitivos del curso.