

Una mujer de 30 años ha resultado herida muy grave este lunes tras sufrir una brutal agresión en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, cuando dos personas desconocidas la rociaron con un líquido abrasivo en el momento en que entraba en su domicilio junto a su bebé, que ha resultado ileso.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, la víctima presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 % de su cuerpo, además de una fractura de mandíbula y lesiones en las extremidades superiores. Aunque la Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer los hechos, por el momento se descarta, en principio, que se trate de un caso de violencia machista.

Las primeras llamadas al servicio de emergencias 112 se recibieron alrededor de las 10.00 horas, alertando de una posible agresión y de un incendio en una vivienda situada en el número 14 de la calle Constitución del citado municipio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa-112, la Guardia Civil y los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron sofocar un incendio declarado en la cocina del domicilio. Los sanitarios procedieron a intubar y estabilizar a la mujer antes de trasladarla al Hospital Universitario La Paz, donde permanece ingresada con pronóstico muy grave.

Las fuentes consultadas señalan que la mujer fue presuntamente golpeada antes o durante la agresión y que las graves quemaduras fueron causadas por un líquido cuya composición no ha sido precisada. La investigación continúa para identificar a los autores y esclarecer las circunstancias del suceso.