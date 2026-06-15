Lunes, 15 de junio de 2026. Según los datos municipales publicados por AEMET, el tiempo en España combina cielos con intervalos nubosos en varias zonas con predominio de condiciones secas en otras. En términos de temperaturas, se mantienen valores propios de mediados de junio: máximas que oscilan desde los 22°C del Cantábrico más fresco hasta los 37°C del valle del Ebro, con mínimas templadas en la mayoría de capitales.

A continuación, repasamos el tiempo por zonas, con especial atención a las capitales y sus previsiones: temperaturas (máx/mín), estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta mayormente estable. Bilbao registra 29°C de máxima y 17°C de mínima con despejado y viento del NO 15 km/h, además de una probabilidad de lluvia del 0%.

En Coruña, A, la tendencia es de poco nuboso, con 22°C de máxima y 17°C de mínima. El viento del NO 15 km/h acompaña un escenario con probabilidad de lluvia del 5%, prácticamente residual.

Centro peninsular

El centro peninsular concentra la mayor inestabilidad del día. En Madrid, se esperan 30°C como máxima y 18°C como mínima, con intervalos nubosos con lluvia. El viento sopla del sur 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 90%, lo que apunta a episodios de precipitación con alta probabilidad.

Más al noreste, Zaragoza también recoge nubes y lluvias, pero con menor intensidad esperada: 37°C de máxima y 21°C de mínima, en intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento del sur 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 75% completan un día más bien condicionado por chubascos intermitentes.

Sur peninsular

En el sur, la atmósfera tiende a ser más estable. Ceuta presenta 24°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del O 30 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el riesgo de precipitaciones se considera nulo en la capital.

En Sevilla, el calor es más acusado: 34°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso. El viento del SO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 5% mantienen el día dentro de un patrón seco y sin señales de lluvia relevante.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, predominan las condiciones favorables. Barcelona marca 30°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso y viento del E 15 km/h. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que se espera un ambiente estable durante la jornada.

En la vertiente levantina, València se sitúa con 30°C de máxima y 19°C de mínima, igualmente con poco nuboso y brisa del E 10 km/h. La probabilidad de lluvia del 0% refuerza la idea de un día sin precipitaciones.

Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen una nubosidad moderada, sin que la lluvia aparezca como protagonista. En Palma, la previsión es de 29°C de máxima y 17°C de mínima, con intervalos nubosos. El viento sopla del sur 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 35%, una cifra que sugiere posibilidad puntual, pero no generalizada.

Islas Canarias

En Canarias, el cielo aparece más cargado de nubes en algunas áreas, aunque sin lluvia significativa. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 23°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso. El viento es del N 25 km/h y la probabilidad de lluvia se queda en el 0%.

Con este escenario, la jornada se plantea más bien como un día de nubes y viento, pero sin expectativas de precipitaciones en la capital canaria según los datos disponibles de AEMET.

Recomendaciones

Si viajas o planeas actividades en Madrid o Zaragoza , ten a mano un paraguas por la alta probabilidad de lluvia (90% y 75%).

o , ten a mano un paraguas por la (90% y 75%). En el resto de zonas, el ambiente es mayoritariamente estable : la lluvia prácticamente no aparece en Barcelona, Bilbao, València, Ceuta, Sevilla, Las Palmas (0% o 5%).

: la lluvia prácticamente no aparece en (0% o 5%). Por el viento, presta atención especialmente a Ceuta (O 30 km/h) y Las Palmas (N 25 km/h).

En conjunto, el lunes 15 de junio de 2026 se caracteriza por un contraste claro entre la inestabilidad del centro peninsular y la mayor estabilidad del norte, mediterráneo y buena parte de sur e islas. La información procede de los registros municipales publicados por AEMET, y puede variar a lo largo del día, por lo que conviene seguir las actualizaciones si tu plan depende del tiempo.