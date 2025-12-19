Los ceutíes cuentan hoy con un servicio de farmacias de guardia activo en toda la ciudad, proporcionando acceso a medicamentos y atención farmacéutica fuera del horario habitual de las boticas. Este servicio es esencial para emergencias, recetas urgentes y necesidades de última hora, tanto en el turno diurno como en el nocturno.

Farmacias de Guardia disponibles

En la jornada actual, las siguientes farmacias están en servicio:

Centro de la ciudad: Farmacia de Guindos continúa atendiendo en la zona central de Ceuta, ofreciendo servicio diurno para los residentes y visitantes de esta área.

continúa atendiendo en la zona central de Ceuta, ofreciendo servicio diurno para los residentes y visitantes de esta área. Campo Exterior: Puya C.B. está operando también como farmacia de guardia en la zona exterior, atendiendo a quienes se encuentran fuera del centro urbano.

está operando también como farmacia de guardia en la zona exterior, atendiendo a quienes se encuentran fuera del centro urbano. Turno de noche: La misma Puya C.B. asume el turno nocturno, con atención disponible durante toda la noche para garantizar cobertura farmacéutica las 24 horas del día.

Horarios de atención

El sistema de guardias farmacéuticas en Ceuta sigue el esquema habitual:

Turno diurno: entre las 9:00 y las 23:00 en días laborables, y 10:00–23:00 en festivos.

entre las 9:00 y las 23:00 en días laborables, y 10:00–23:00 en festivos. Turno nocturno: de 23:00 a 9:00 para toda la ciudad.

Esta organización permite que, en cualquier momento del día o la noche, siempre haya al menos una farmacia abierta en Ceuta, facilitando el acceso inmediato a medicamentos o asesoramiento farmacéutico cuando más se necesita.

Las autoridades sanitarias recuerdan a la población que, ante cualquier urgencia médica o necesidad puntual de medicación, es recomendable verificar la farmacia de guardia actual a través de medios oficiales, páginas web actualizadas o señalización directa en los establecimientos farmacéuticos.