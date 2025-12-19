El fútbol africano toma el protagonismo este mes de diciembre con la celebración de la Copa de África 2025. El torneo, que reúne al talento más vibrante del continente, arranca este domingo 21 de diciembre y se podrá seguir íntegramente de forma exclusiva a través de los canales de Movistar Plus+. Desde el partido inaugural entre Marruecos y Comoras hasta la gran final, la plataforma ofrecerá una cobertura total de los 24 equipos que buscan la corona continental.

Dónde ver el torneo en España

La competición se volcará principalmente en el canal Liga de Campeones 2 por M+ (dial 61), que funcionará como la señal de referencia. No obstante, los encuentros más destacados de cada jornada se distribuirán en otros diales de la plataforma para facilitar el acceso a los espectadores:

Movistar Plus+ (dial 7)

Vamos por M+ (dial 8)

Vamos 2 por M+ (dial 51)

Además de los partidos en directo, el torneo contará con un seguimiento especial en programas de análisis y resúmenes para aportar todo el contexto y las mejores imágenes de lo que suceda en las sedes africanas.

Calendario de la Fase de Grupos

Grupo A: Marruecos, Malí, Zambia, Comoras

Dom 21: Marruecos – Comoras (20:00h) | Dial 7

Marruecos – Comoras (20:00h) | Dial 7 Lun 22: Malí – Zambia (15:00h) | Dial 8

Malí – Zambia (15:00h) | Dial 8 Vie 26: Zambia – Comoras (18:30h) | Dial 61

Zambia – Comoras (18:30h) | Dial 61 Vie 26: Marruecos – Malí (21:00h) | Dial 8

Marruecos – Malí (21:00h) | Dial 8 Lun 29: Marruecos – Zambia (20:00h) | Dial 7

Marruecos – Zambia (20:00h) | Dial 7 Lun 29: Comoras – Malí (20:00h) | Dial 61

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue

Lun 22: Sudáfrica – Angola (18:00h) | Dial 7

Sudáfrica – Angola (18:00h) | Dial 7 Lun 22: Egipto – Zimbabue (21:00h) | Dial 61

Egipto – Zimbabue (21:00h) | Dial 61 Vie 26: Egipto – Sudáfrica (16:00h) | Dial 7

Egipto – Sudáfrica (16:00h) | Dial 7 Lun 29: Egipto – Angola (17:00h) | Dial 51

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda, Tanzania

Mar 23: Nigeria – Tanzania (18:30h) | Dial 61

Nigeria – Tanzania (18:30h) | Dial 61 Sáb 27: Nigeria – Túnez (21:00h) | Dial 7

Nigeria – Túnez (21:00h) | Dial 7 Mar 30: Nigeria – Uganda (17:00h) | Dial 8

Grupo D: Senegal, RD Congo, Benín, Botsuana

Mar 23: Senegal – Botsuana (16:00h) | Dial 7

Senegal – Botsuana (16:00h) | Dial 7 Sáb 27: Senegal – RD Congo (16:00h) | Dial 8

Senegal – RD Congo (16:00h) | Dial 8 Mar 30: Benín – Senegal (20:00h) | Dial 62

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán

Mié 24: Argelia – Sudán (16:00h) | Dial 7

Argelia – Sudán (16:00h) | Dial 7 Dom 28: Argelia – Burkina Faso (18:30h) | Dial 8

Argelia – Burkina Faso (18:30h) | Dial 8 Mié 31: Guinea Ecuatorial – Argelia (17:00h) | Dial 7

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Mozambique