Ceuta cuenta este jueves con varias farmacias de guardia repartidas por la ciudad para asegurar la atención farmacéutica durante toda la jornada. Como es habitual, el sistema se organiza por zonas y turnos con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos y asesoramiento sanitario tanto de día como durante la noche.

Según la información disponible para hoy, las farmacias de guardia son las siguientes:

Zona Centro: De la Pinta

De la Pinta Campo Exterior: Puya C.B.

Puya C.B. Turno de noche: Puya C.B.

De esta manera, la farmacia Puya C.B. asume tanto la guardia del Campo Exterior durante el día como el servicio nocturno en toda la ciudad, siendo el establecimiento al que deberán acudir los ciudadanos en caso de urgencias farmacéuticas fuera del horario habitual.

El sistema de guardias permite mantener una cobertura ininterrumpida de atención farmacéutica en Ceuta. Por lo general, el turno diurno se extiende aproximadamente desde las 9:00 hasta las 23:00 horas, mientras que el servicio nocturno se presta desde las 23:00 hasta las 9:00 del día siguiente, garantizando así asistencia las 24 horas.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de acudir a la farmacia correspondiente al turno indicado y, en caso de necesitar medicamentos sujetos a prescripción, presentar la receta médica correspondiente. Este sistema de rotación resulta esencial para asegurar que la población disponga de acceso a tratamientos y productos sanitarios en cualquier momento del día.

Se recomienda a los usuarios confirmar la ubicación exacta antes de desplazarse y acudir preferentemente en casos urgentes durante la noche, cuando solo permanece operativa la farmacia designada para la guardia nocturna.