La situación de las Murallas Meriníes de Ceuta ha encendido las alarmas entre asociaciones vecinales y colectivos patrimonialistas después de las últimas borrascas que han afectado a la ciudad. Según ha informado el diario El Faro de Ceuta, se han detectado fugas de aguas fecales, grietas y un socavón que podrían comprometer la conservación del conjunto defensivo medieval.

Las asociaciones de vecinos de Villajovita y Septem Nostra han trasladado su preocupación por el estado de este monumento del siglo XIV y su entorno tras semanas de lluvias intensas en Ceuta. Durante una inspección conjunta, los representantes vecinales detectaron un vertido de aguas fecales procedente de una antigua conducción situada en la base de la muralla, cuyo caudal se habría mantenido activo durante aproximadamente dos semanas, coincidiendo con los efectos de la borrasca Marta.

Los vecinos denuncian que el flujo constante ha generado malos olores y un foco de contaminación en la zona. A esta incidencia se suma la aparición de un socavón en el interior del recinto amurallado, concretamente en el patio del Colegio Valle Inclán. Según las primeras observaciones, el hundimiento podría estar relacionado con filtraciones de agua que habrían vaciado el subsuelo.

Tras detectarse el problema, la dirección del centro educativo avisó a las autoridades competentes, que enviaron a un técnico para evaluar los daños. Paralelamente, la empresa municipal de aguas Acemsa trabaja para localizar el origen de la fuga y repararla cuanto antes. Operarios y maquinaria han intervenido en la zona en busca del punto exacto del escape.

Además del socavón, preocupa la aparición de grietas en el muro que delimita el patio escolar y la separación visible entre este cerramiento y la muralla histórica. Ante el riesgo, el colegio ha decidido no utilizar el patio hasta que se resuelva la situación y se garantice la seguridad.

Las asociaciones vecinales reclaman una actuación urgente para frenar el deterioro y evitar daños irreversibles en este patrimonio medieval. También piden acelerar el proyecto de consolidación de las torres 6 y 7, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta dentro del programa estatal gestionado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que cuenta con un presupuesto superior a 735.000 euros.

Las entidades consideran prioritario intervenir cuanto antes para preservar las murallas y su entorno, subrayando que las lluvias recientes han agravado problemas de conservación que ya se venían señalando desde hace tiempo.