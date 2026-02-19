Un joven ha sido condenado por intentar transportar 41 kilos de hachís ocultos en las ruedas de su vehículo cuando se disponía a embarcar hacia la península desde Ceuta. La información ha sido publicada por el diario El Faro de Ceuta.

Los hechos se remontan a la noche del 11 de enero de 2026, cuando agentes de la Guardia Civil destinados en la zona de embarque del puerto detectaron irregularidades en un turismo Mercedes que pretendía tomar el ferry con destino a Algeciras. Durante la inspección localizaron hasta 50 bloques de hachís escondidos en las ruedas delanteras y traseras del vehículo, con un peso total de 41 kilos.

El conductor fue detenido en el acto por un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia. El caso ha sido resuelto en el Tribunal de Instancia de Ceuta número 2, donde el acusado aceptó los hechos y se acogió a una sentencia de conformidad.

La resolución judicial impone una pena de tres años y ocho meses de prisión, además del pago de 279.700 euros en concepto del valor de la droga intervenida. El vehículo utilizado para el transporte quedó decomisado, mientras que la sustancia fue entregada a las autoridades sanitarias para su análisis y posterior destrucción.

Este método de ocultación en las ruedas forma parte de una práctica recurrente en el tráfico de hachís detectado en el puerto ceutí. Según recoge la información publicada, se trata de una de las estrategias más utilizadas por redes dedicadas al pase de droga, ya que permite esconder la mercancía en espacios menos visibles y, en ocasiones, adaptados previamente en talleres para dificultar la detección por los controles y los perros antidroga.