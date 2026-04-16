El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha confirmado las oficinas de farmacia que permanecerán operativas para atender las necesidades urgentes de la población durante el día de hoy y la madrugada de mañana.

Como es habitual, el servicio se divide en zonas estratégicas para garantizar la cobertura tanto en el núcleo urbano como en las barriadas periféricas.

Horario Diurno (09:00 a 23:00)

Para quienes necesiten medicación durante la jornada de hoy, las farmacias disponibles en turno de día son:

Zona Centro: Farmacia NIETO Ubicación: Calle Real, 39. Teléfono: 856 208 517.

Zona Campo Exterior: Farmacia CRUZ BLASCO Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barriada de San José). Teléfono: 956 500 438.



Turno de Noche (23:00 a 09:00)

A partir de las once de la noche y hasta la mañana del viernes, el servicio de urgencia quedará centralizado en el Campo Exterior:

Farmacia PUYA C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 10-12 (Zona Hadú/San José). Teléfono: 956 500 420.

