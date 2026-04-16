El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha confirmado las oficinas de farmacia que permanecerán operativas para atender las necesidades urgentes de la población durante el día de hoy y la madrugada de mañana.
Como es habitual, el servicio se divide en zonas estratégicas para garantizar la cobertura tanto en el núcleo urbano como en las barriadas periféricas.
Horario Diurno (09:00 a 23:00)
Para quienes necesiten medicación durante la jornada de hoy, las farmacias disponibles en turno de día son:
- Zona Centro:
- Farmacia NIETO
- Ubicación: Calle Real, 39.
- Teléfono: 856 208 517.
- Zona Campo Exterior:
- Farmacia CRUZ BLASCO
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barriada de San José).
- Teléfono: 956 500 438.
Turno de Noche (23:00 a 09:00)
A partir de las once de la noche y hasta la mañana del viernes, el servicio de urgencia quedará centralizado en el Campo Exterior:
- Farmacia PUYA C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 10-12 (Zona Hadú/San José).
- Teléfono: 956 500 420.
Nota para el ciudadano: Se recomienda acudir a las farmacias de guardia preferiblemente para la dispensación de medicamentos bajo receta médica de urgencia. Recuerde llevar consigo su tarjeta sanitaria.