El Ministerio de Justicia expide este documento esencial para acreditar el comportamiento cívico de los solicitantes, un trámite que puede realizarse de forma telemática, presencial o por correo postal tras el pago de una tasa de 3,82 euros.

Con la entrada en vigor este jueves, 16 de abril, del Real Decreto de regularización extraordinaria, entre medio millón y un millón de personas en situación administrativa irregular aspiran a obtener su permiso de residencia y trabajo. Para ello, el Ejecutivo exige acreditar la carencia de antecedentes penales en España y en los países de residencia de los últimos cinco años. Este certificado, que refleja las condenas firmes dictadas por la Justicia, se convierte en la pieza clave para demostrar que el solicitante no supone una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Vías para solicitar el certificado de antecedentes penales

La Administración pone a disposición de los ciudadanos tres canales principales para obtener el documento. En todos los casos, es necesario abonar previamente la tasa modelo 790-006, cuyo importe está fijado en 3,82 euros.

1. Solicitud electrónica (Vía Online)

Es el método más ágil, aunque requiere de identificación digital.

Requisitos: Disponer de DNIe, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

Disponer de DNIe, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Procedimiento: Acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia, completar el formulario y realizar el pago a través de la pasarela de la Agencia Tributaria.

Acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia, completar el formulario y realizar el pago a través de la pasarela de la Agencia Tributaria. Plazo de entrega: La descarga suele ser inmediata, aunque puede demorarse entre uno y tres días hábiles.

2. Correo postal

Indicado para quienes no disponen de medios electrónicos.

Procedimiento: Descargar e imprimir el formulario 790, pagar la tasa en una entidad bancaria y enviar por carta el formulario cumplimentado, el resguardo del pago y una fotocopia compulsada del documento de identidad.

Descargar e imprimir el formulario 790, pagar la tasa en una entidad bancaria y enviar por carta el formulario cumplimentado, el resguardo del pago y una fotocopia compulsada del documento de identidad. Destinatario: Se debe dirigir a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de la provincia de residencia.

Se debe dirigir a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de la provincia de residencia. Plazo de entrega: Aproximadamente tres días hábiles desde la recepción de la carta.

3. Presencial

Requiere solicitar cita previa obligatoriamente.

Lugar: En las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o en oficinas de registro de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales integradas.

En las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o en oficinas de registro de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales integradas. Procedimiento: Presentar el impreso 790-006 debidamente abonado y el documento de identidad original.

Presentar el impreso 790-006 debidamente abonado y el documento de identidad original. Plazo de entrega: Habitualmente se entrega en el acto, si bien la Administración dispone de un margen legal de hasta diez días hábiles.

El caso de los antecedentes en el extranjero

Para los ciudadanos que hayan residido fuera de España en los cinco años anteriores a su entrada en el país, el proceso exige aportar el certificado equivalente expedido por las autoridades de dichas naciones.

Si el interesado acredita haber solicitado el documento en su país de origen y transcurre un mes sin recibir respuesta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería podrá solicitar al Ministerio de Justicia que lo recabe por vía diplomática.

Matices sobre la denegación y casos especiales

El Real Decreto aclara que la existencia de antecedentes en el informe policial (detenciones o investigaciones sin sentencia) no implica la denegación automática de la regularización, ya que los funcionarios realizarán un análisis casuístico de cada situación.

Asimismo, Justicia advierte de que el certificado de antecedentes penales ordinario no habilita para trabajar con menores. Para empleos que impliquen contacto con niños, es imperativo solicitar adicionalmente el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.