Para garantizar la atención farmacéutica continua a todos los ciudadanos, la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta han establecido el cuadrante de guardia para hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Los establecimientos seleccionados cubren las zonas estratégicas de la ciudad tanto en horario diurno como en el turno de urgencia nocturna.

A continuación, se detallan las farmacias operativas, su ubicación y horarios de atención:

Zona Centro: Farmacia De Guindos

Ubicada en el corazón comercial de la ciudad, esta oficina atenderá las necesidades de los residentes del casco urbano durante el horario de guardia diurna.

Dirección: Calle Real, 61.

Calle Real, 61. Teléfono: 956 51 23 09.

956 51 23 09. Horario de guardia: De 09:00 a 23:00 horas.

Campo Exterior: Farmacia Cruz Blasco

Para los residentes en las barriadas y zonas periféricas, el servicio de guardia diurna recae en este establecimiento situado en la arteria principal de San José-Hadú.

Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 46.

Calle Teniente Coronel Gautier, 46. Teléfono: 956 50 04 38.

956 50 04 38. Horario de guardia: De 09:00 a 23:00 horas.

Turno de Noche: Farmacia Puya C.B.

A partir de las 23:00 horas y hasta las 09:00 de la mañana del sábado, el servicio de urgencia centralizado para toda la ciudad será cubierto por la Farmacia Puya, consolidada como el referente de atención 24 horas en la zona de Hadú.